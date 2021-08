Ironheart fera ses débuts dans Wakanda Forever puis passera à sa série – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

Disney+ a annoncé il y a quelques mois qu’il travaillait déjà sur Ironheart, la série avec Riri Williams, successeur d’Iron Man.Mais avant de lancer sa propre série solo, le personnage incarné par Dominique Thorne fera ses débuts sur grand écran. Et ce sera, comme l’a annoncé Kevin Feige lui-même, dans Black Panther : Wakanda Forever.

Le président de Marvel Studios a confirmé la nouvelle lors d’une interview avec ComicBook.com. “Nous tournons actuellement Black Panther: Wakanda Forever et le personnage de Riri Williams sera rencontré en premier dans Black Panther 2. Je pense qu’elle a commencé à tourner cette semaine avant sa série, Ironheart”, a-t-il révélé.

Cette révélation a fait allusion à la date de sortie possible d’Ironheart. Black Panther : Wakanda Forever sortira en salles le 8 juillet 2022, ce qui signifie que la fiction débarquera sur Disney + après cette date. Mme Marvel, Moon Knight, She-Hulk et Secret Invasion sont d’autres séries actuellement en production et seront diffusées en 2022, ce qui signifie qu’Ironheart pourrait ne pas arriver avant la fin de 2022 ou le début de 2023.

Dans les bandes dessinées Marvel, Riri Williams est une adolescente avec un flair pour l’ingénierie qui conçoit sa propre version du costume d’Iron Man.Après la mort de son père, elle vit avec sa mère et sa tante à Chicago. A 15 ans, elle est acceptée au MIT et c’est là qu’elle construit sa propre armure. Après avoir utilisé l’armure pour arrêter deux prisonniers évadés, Tony Stark s’approche d’elle et lui donne sa bénédiction pour devenir Iron Man.

Le personnage est apparu pour la première fois dans une apparition dans le septième volume d’Invincible Iron Man, sorti en 2016. Peu de temps après, il a fait une autre apparition dans le neuvième volume. Son arrivée au MCU est un signe de plus de la configuration possible d’un nouveau groupe de héros, connu sous le nom de Young Avengers, dont Ironheart elle-même, Kate Bishop (qui sera présentée dans la série Hawkeye interprétée par Hailee Steinfeld), serait une partie Mme Marvel (Iman Vellani) ou Spider-Man de Tom Holland.

Source : Cependant