IRONIE! L’exécutif d’Anti-Free Speech Facebook dit que l’Amérique devrait répandre la valeur de la libre expression ⋆ .

N’as-tu pas honte? Le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg, a écrit un article d’opinion appelant à diffuser la valeur américaine de la liberté d’expression après un an de censure sans précédent.

Après la tristement célèbre année de censure du président Donald Trump et d’innombrables Américains par Facebook, qui a obtenu un F dans le bulletin MRC Big Tech, un dirigeant d’entreprise a maintenant suggéré que l’Amérique devrait exporter la libre expression dans le monde. Ce qui a suivi dans l’éditorial de CNBC était un exercice dans le pot appelant la bouilloire noire. Malgré le Conseil de surveillance de Facebook, composé de 75% de membres internationaux qui sont sans surprise et ouvertement de gauche, votant pour maintenir la censure de Trump, du moins pour le moment, Clegg a déclaré: “ Les États-Unis risquent de devenir une nation qui exporte des technologies incroyables, mais échoue à exporter ses valeurs. . »

Dans l’article, Clegg a émis quelques suggestions sur la façon dont les Américains peuvent réglementer la Big Tech et garder les valeurs américaines dans l’internet mondial:

«En se concentrant sur les domaines où il y a un accord des deux côtés, le Congrès peut sortir de l’impasse et créer la législation Internet la plus complète en une génération. Ce faisant, il peut contribuer à préserver les valeurs américaines au cœur de l’Internet mondial. »

Les entreprises américaines de grande technologie – Facebook non exclu – ont déplatformé d’innombrables Américains et censuré des millions, mais Nick Clegg s’est toujours concentré sur la condamnation d’autres pays.

Clegg a condamné à juste titre “Le modèle Internet chinois – séparé de l’Internet au sens large et soumis à une surveillance approfondie.” Il a également porté un coup d’œil au Vietnam, à la Russie et à la Turquie, pays qui, selon lui, «avaient pris des mesures dans la même direction». Clegg alors, sans exprimer d’ironie, a suggéré: «L’internet ouvert, accessible et mondial que nous utilisons aujourd’hui a été façonné par des entreprises américaines et des valeurs américaines comme la liberté d’expression, la transparence, la responsabilité et l’encouragement de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Mais ces valeurs ne peuvent pas être tenues pour acquises. »

Facebook, bien qu’étant une entreprise américaine, a également pris des repères de l’ONU.

Le Conseil a noté que Facebook a annoncé son engagement à adhérer aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme le 16 mars. Le Conseil a également indiqué qu’il avait utilisé les règles de l’ONU pour trancher le cas de Trump. Cependant, la suspension de Trump a été déclenchée plus de deux mois avant l’engagement de Facebook envers les principes le 6 janvier.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez le siège social de Facebook au 1-650-308-7300 et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le «discours de haine» et égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.