IRONMAN et Breitling s’associent pour lancer les montres Endurance Pro Ironman

Breitling et IRONMAN ont signé un partenariat à long terme et se sont associés pour co-concevoir les montres Endurance Pro IRONMAN, une série spéciale de la montre athleisure ultime de Breitling.

Le résultat est un ensemble de montres de sport de luxe parfaitement légères et légères alliant haute précision, technologie innovante et design vibrant et coloré. Le lancement comprend deux nouvelles montres passionnantes : une version rouge disponible dans le monde entier dans toutes les boutiques et détaillants Breitling pour les amateurs de sport et de chronométrage, et une pièce noire et or exclusivement disponible pour les finisseurs de course IRONMAN. Des modèles supplémentaires réservés à la communauté IRONMAN sont prévus pour le prochain mois.

En 2019, Breitling et IRONMAN ont lancé la très populaire Breitling Superocean IRONMAN Limited Edition. Ce nouveau partenariat lance une collaboration à long terme avec Breitling devenant la nouvelle montre de luxe officielle d’IRONMAN. Pour célébrer le partenariat et offrir un premier aperçu des montres, un événement spécial a eu lieu à la boutique Breitling à Beverly Hills, co-organisé par le président de Breitling USA Thierry Prissert et le président-directeur général du groupe IRONMAN Andrew Messick.

Étaient présents en tant qu’invités spéciaux, Heather Fuhr, membre du Temple de la renommée IRONMAN et championne du monde IRONMAN 1997, Heather Fuhr; L’ambassadeur IRONMAN et la première personne trisomique à terminer un IRONMAN, Chris Nikic ; IRONMAN Hall of Famer et la voix d’IRONMAN, Mike Reilly; et le triathlète professionnel IRONMAN Ben Hoffman, qui était également sur place pour célébrer les nouvelles montres ainsi que son récent partenariat avec Breitling en tant qu’ambassadeur local aux États-Unis.

Depuis qu’il est devenu professionnel en 2007, Hoffman a remporté de nombreuses victoires en IRONMAN, IRONMAN 70.3 et en championnat national. « IRONMAN reflète vraiment nos valeurs fondamentales de performance et d’endurance. Nous l’avons conçue pour être une montre idéale pour les athlètes d’élite ainsi qu’un chronographe de sport décontracté et quotidien pour les personnes actives qui recherchent cette combinaison gagnante de performance et de luxe », a déclaré Georges Kern, PDG de Breitling.

Cette montre accrocheuse capture parfaitement l’esprit énergique et polyvalent de l’emblématique série de triathlon IRONMAN, constate Kern avec Andrew Messick, président et chef de la direction du groupe IRONMAN. « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec un horloger aussi exceptionnel et respecté. Après le succès de notre collaboration en 2019, nous sommes heureux de nous associer à Breitling pour créer cette nouvelle montre qui incarne la force et la ténacité des triathlètes IRONMAN », déclare Messick.

