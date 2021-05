Ironman Vitoria-Gasteiz 2021 reporté

20/05/2021 à 12:04 CEST

L’Organisation Ironman s’emploie à proposer des événements sécurisés et ainsi être en mesure d’offrir un maximum de sécurité en 2021, y compris le IRONMAN Vitoria-Gasteiz.

Malheureusement, l’organisateur, après avoir évalué l’état de la pandémie COVID-19 en Espagne et les restrictions qui en découlent en vigueur et après avoir travaillé avec le conseil municipal de Vitoria-Gasteiz, le conseil provincial d’Álava et le gouvernement basque, a le regret d’informer que le test ne pourra pas avoir lieu en juillet comme prévu et a été reporté à 5 septembre 2021.

L’équipe Ironman continuera à travailler pour développer et affiner les plans opérationnels d’une manière cohérente avec les objectifs de la communauté locale et dans le respect des lignes directrices et des recommandations établies par les entités de santé publique en relation avec le COVID-19.