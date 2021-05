“Irréaliste” de penser que le gouvernement va être en mesure d’arrêter la cryptographie: le milliardaire David Rubenstein

Actualités Bitcoin

Il est “ irréaliste ” de penser que le gouvernement va être en mesure d’arrêter la crypto-monnaie: Titan milliardaire du capital-investissement

David Mark Rubenstein du groupe Carlyle dit que la crypto ne disparaît pas parce que les gens veulent autre chose que les devises traditionnelles et conseille que si vous n’êtes pas prêt à faire face à de grandes fluctuations, ne vous y engagez pas.

«La crypto est venue de nulle part pour être une force sur le marché… elle est là pour rester», a déclaré le dernier milliardaire promoteur d’actifs numériques, David Mark Rubenstein.

Dans une récente interview avec CNBC, il a rejeté les inquiétudes autour de cette classe d’actifs naissante comme étant une mode et a déclaré qu’il la voyait faire partie du paysage financier pour les années à venir.

Bien qu’il ne possède pas directement de crypto-monnaies, il y est personnellement investi indirectement via des plateformes de trading crypto. Le co-fondateur et coprésident de The Carlyle Group a déclaré:

«Je l’ai fait, en partie, parce que je pense que c’est là pour rester. La crypto-monnaie ne disparaît pas, tout comme l’or ne disparaît pas. »

Le titan du private equity a également déclaré que certains investisseurs considèrent Bitcoin comme un substitut à l’or.

Ces commentaires de Rubenstein sont arrivés pendant une semaine, le marché de la cryptographie a effacé des milliards de dollars après que Bitcoin et Ether aient perdu environ 55% de leur valeur et les altcoins encore plus.

“Il a ses hauts et ses bas, et hier n’a pas été une bonne journée”, a déclaré Rubenstein, faisant référence au mercredi noir.

«Mais c’est vrai pour tout ce qui est relativement nouveau, et je ne pense pas que vous allez voir quelque chose comme la crypto disparaître et disparaître. C’est ici.”

Comme le savent les acteurs du marché de la cryptographie, ce recul n’était pas une anomalie; Les prix du bitcoin avaient en fait neuf corrections de ce type sur le marché haussier de 2017 dans une fourchette de 30% à 40%.

Anthony Scaramucci, le fondateur du hedge fund SkyBridge Capital, est du même avis qu’il l’a dit:

«Je pense que le marché haussier est intact pour le bitcoin. Si vous revenez sur les différentes diapositives de Bitcoin au cours des 12 dernières années, cela est cohérent avec ces diapositives. »

Pendant ce temps, Rubenstein a déclaré que si les gens pensent que les crypto-monnaies sont «bonnes ou mauvaises», il y a clairement un appétit pour une alternative au système financier actuel.

«C’est ici parce que les gens sur le marché veulent autre chose que les devises traditionnelles que nous avions.» «Si vous optez pour les crypto-monnaies, vous devez vous attendre à des hauts et des bas et de grandes fluctuations. Si vous n’êtes pas préparé à cela, ne vous lancez pas dans la crypto-monnaie. »

L’ancien responsable du gouvernement et avocat a également pesé sur la perspective d’une plus grande réglementation, affirmant que «le gouvernement va pouvoir empêcher la crypto-monnaie d’être quelque chose que les investisseurs veulent, est irréaliste à ce stade.

