‘Irréaliste!’ Mikel Arteta laisse tomber un indice majeur sur les plans de transfert d’Arsenal en janvier

Mikel Arteta a minimisé la suggestion d’Arsenal à la recherche de solutions rapides à court terme dans la fenêtre de janvier dans le but de couvrir deux de ses milieux de terrain centraux les plus expérimentés.

L’absence de football européen cette saison a permis à l’Espagnol de gérer confortablement la charge de travail de son effectif qui a su se débrouiller admirablement sans les services de Granit Xhaka, absent près de trois mois en raison d’une blessure au genou.

Cependant, Arteta devrait rester court le mois prochain, Thomas Partey et Mohamed Elneny devant participer à la Coupe d’Afrique des Nations, alors qu’il reste à voir à quelle vitesse Sambi Lokonga se remettra d’un accès de Covid.

Thomas Partey devrait représenter le Ghana à la CAN (Photo: .)

Arsenal a déjà été piqué dans le passé en prenant des risques dans la fenêtre de janvier, mais ils se sont largement retournés contre eux avec Kim Kallstrom et Denis Suarez les deux exemples les plus évidents.

Les deux joueurs ont eu du mal à avoir un impact en Premier League et ont été écartés après moins de six mois et Arteta tient à éviter de commettre une erreur similaire.

« Je ne pense pas que nous pourrons recruter des joueurs juste pour cette courte période », a déclaré Arteta.

«Je pense que c’est un peu irréaliste. Mais nous allons nous asseoir maintenant et prendre la bonne décision si nous le pouvons.

« Non, je pense qu’ils ont toujours montré leur soutien », a-t-il ajouté lorsqu’on lui a demandé s’il estimait qu’il avait suffisamment de soutien du conseil d’administration du club sur le marché des transferts.

« Depuis que je suis ici, ça a toujours été le cas. Nous avons essayé d’expliquer très ouvertement le plan que nous voulons mettre en place.

«Au lieu de combien d’argent nous allons dépenser, combien d’argent nous investissons dans l’équipe et dans le club de football et procédons étape par étape.

« Chaque cas sera traité différemment et chaque situation sera traitée différemment. Mais l’ambition n’est qu’une et c’est d’essayer d’être la meilleure équipe.’



