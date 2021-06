Irrespectueux et inutile : Stéphanie et Michelle Salas répondent à la fin de Luis Miguel, la série – El Sol de México

Dimanche dernier, la série Luis Miguel s’est terminée, et l’une des scènes qui a le plus fait parler sur les réseaux sociaux a été la rencontre sexuelle entre le personnage de Michelle (Macarena Achaga) et le manager du chanteur, Mauricio (Fernando Guallar), étant donné le nu partiel de l’actrice et la manière explicite dont ce moment a été représenté.

Avant les commentaires des fans, Michelle Salas a exprimé son mécontentement vis-à-vis de la production, pour avoir sexualisé son image de cette manière, sans avoir le contexte de la façon dont cette relation s’est déroulée dans la vraie vie. “Tout d’abord, il semble important de préciser que je n’ai autorisé à aucun moment l’utilisation de mon image, de mon nom et de ma vie personnelle. De plus, ils ne m’ont pas demandé si j’étais d’accord pour que ma vie devienne une série télévisée” .

“Oui, j’ai vécu des moments inoubliables avec mon père et je suis heureux qu’ils puissent connaître une petite partie de la relation que nous avons eue. Mais je dois dire que je trouve vraiment inutile, irrespectueux et malheureux la façon dont la production décide de traiter une femme, sa fille, pour terminer le chapitre de son histoire. La sexualiser explicitement à l’âge de 19 ans et violer sa vie privée », lit-on dans une partie du message qu’il a partagé dans ses histoires Instagram.

De son côté, sa mère Stéphanie Salas a appuyé ses propos à travers une photo partagée sur son profil, où Michelle et sa soeur Camila apparaissent, à 7 ans et 7 mois respectivement. En légende, la chanteuse a souligné sa volonté de toujours défendre le foyer qu’elle a formé avec ses filles, et surtout le soin qu’elle a apporté à sa vie privée.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google News

“Aujourd’hui, en tant que mère de famille, je soutiens profondément les paroles sincères et douloureuses qui sont venues du cœur de ma fille, pour la défense de sa personne. Je trouve répréhensible, inutile et de mauvais goût, la façon dont elles ont dépeint sa ma fille Michelle la créatrice et impliquée dans la deuxième saison de la série de M. Gallego, père de ma fille”, a-t-il écrit.

Jusqu’à présent, ni la production ni Luis Miguel n’en ont parlé, mais des dizaines de fans ont soutenu les propos de Stéphanie et Michelle avec des messages d’encouragement.