Irrfan Khan s’est félicité à titre posthume de la 66e Filmfare Awards; Thappad, grands gagnants de Gulabo Sitabo

En dehors de cela, le parolier vétéran Gulzar a remporté les meilleures paroles pour Deepika Padukone-star Chhapaak. (Image de fichier)

66e Filmfare Awards: Samedi soir, les 66e Filmfare Awards ont été décernés, et parmi les plus grands gagnants étaient Taapsee Pannu-star Thappad, Amitabh Bachchan-Ayushamnn Khurrana’s Gulabo Sitabo et Ajay Devgn’s Tanhaji: The Unsung Hero. L’événement a été organisé pour féliciter les réalisations dans le monde du cinéma hindi en 2020, qui a été une année éprouvante pour l’industrie cinématographique dans son ensemble en raison de la pandémie de coronavirus.

Thappad a remporté un total de sept prix, dont le meilleur film. Alors que Taapsee a remporté le prix du meilleur acteur dans un rôle principal (féminin), Anubhav Sushila Singh et Mrunmayee Lagoo Waikul ont obtenu le prix de la meilleure histoire pour le film. Raghav Chaitanya a remporté le prix du meilleur chanteur de lecture (masculin) pour Ek Tukda Dhoop de Thappad, Mangesh Urmila Dhakde a obtenu le meilleur score d’arrière-plan, Yasha Pushpa Ramchandani a obtenu le meilleur montage et Kaamod Kharade a obtenu le meilleur design sonore pour le film.

Pendant ce temps, Gulabo Sitabo a remporté six distinctions samedi soir, Amitabh Bachchan obtenant le prix du meilleur acteur (critique) pour le film. En dehors de cela, Farrukh Jaffar a remporté le prix du meilleur acteur dans un rôle d’acteur de soutien (féminin), Juhi Chaturvedi a remporté le prix du meilleur dialogue, Abhik Mukhopadhyay a remporté la meilleure cinématographie, Veera Kapur Ee a obtenu le prix du meilleur costume et le prix de la meilleure conception de production est allé à Manasi Dhruv Mehta.

Le regretté acteur Irrfan Khan, décédé l’année dernière en avril, peu de temps après la sortie de son dernier film ‘Angrezi Medium’, a obtenu le prix du meilleur acteur dans un premier rôle (masculin) pour son travail dans le film. En dehors de cela, il a également été honoré pour sa brillante carrière dans l’industrie cinématographique avec le Lifetime Achievement Award, tous deux décernés à titre posthume.

Tanhaji: The Unsung Warrior, qui a réalisé des performances exceptionnelles au box-office après sa sortie en janvier 2020, a remporté quatre prix au 66e Filmfare, Om Raut remportant le prix du meilleur réalisateur. En dehors de cela, Saif Ali Khan a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle (masculin) pour son rôle d’Udaybhan Singh Rathore dans le film. Ramazan Bulut et RP Yadav ont remporté le prix de la meilleure action et Prasad Sutar et NY Vfxwaala ont remporté le prix du meilleur VFX pour le film.

En dehors de cela, le parolier vétéran Gulzar a remporté les meilleures paroles pour Deepika Padukone-star Chhapaak.

Le prix du meilleur film (critique) a été remporté par le premier réalisateur Prateek Vats pour Eeb Allay Ooh!

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.