Irrité par les «éloges mystérieux» du BJP, le Congrès rompt les liens avec l’AIUDF d’Ajmal et le BPF à Assam

Le Congrès a annoncé qu’il avait décidé de rompre les liens avec l’AIUDF et le BPF, en citant les « éloges continus et mystérieux » de l’AIUDF pour le BJP.

La “grande alliance” de l’opposition à Assam est sur le point de s’effondrer alors que le Congrès a annoncé lundi qu’il a décidé de rompre les liens avec l’AIUDF dirigée par Badruddin Ajmal et le Bodoland Peoples Front (BPF), en citant les “éloges continus et mystérieux de l’AIUDF » pour le BJP.

Une réunion du comité central, présidée par le président du Congrès de l’État, Bhupen Bora, a observé que « le comportement et l’attitude de l’AIUDF en relation avec le BJP ont déconcerté les membres du Congrès », a déclaré la porte-parole du parti, Bobbeeta Sharma.

« Les éloges continus et mystérieux du BJP et du ministre en chef par la direction de l’AIUDF et les membres de haut rang ont affecté la perception publique du parti du Congrès », a-t-elle déclaré.

Sharma a déclaré qu’après une longue discussion, les membres du comité central du Congrès de l’État ont décidé à l’unanimité que l’AIUDF ne peut plus rester un partenaire du «Mahajot» et que l’AICC sera informée en conséquence.

Le chef du parti législatif de l’AIUDF, Hafiz Bashir Ahmed, a déclaré dans un communiqué que la décision unilatérale du Congrès de retirer le parti de l’alliance était “malheureuse” car il est nécessaire que les partis laïques et démocratiques restent unis et “intensifient leurs efforts pour maintenir le BJP communal en échec ».

« L’Alliance ne doit pas être affaiblie par les opinions personnelles de quelques personnes. L’AIUDF s’est toujours opposée aux politiques communales du BJP et continuera de le faire à l’avenir. Le Congrès ne devrait pas créer une division dans l’alliance mais envisager des moyens de la renforcer », a ajouté Ahmed.

Une discussion a également eu lieu sur l’alliance avec le BPF, car ses dirigeants ont exprimé leur réticence à rester une partie de la Grande Alliance sur diverses plates-formes, a-t-elle déclaré. Le président du Congrès de l’Etat a reçu toute autorité pour prendre une décision sur la question et il a été décidé d’informer le haut commandement de la décision de rompre les liens avec le parti, a déclaré Sharma.

La réunion a également approuvé la décision antérieure de donner pleine autorité au président de l’État, aux présidents en exercice et au président des comités de l’Assemblée législative constitués pour les prochains scrutins pour décider de la stratégie électorale et de la sélection des candidats, a-t-elle déclaré.

La «Grande Alliance» ou «Mahajot», composée de 10 partis, dirigée par le Congrès, a été formée avant les élections législatives de cette année dans l’État. Outre le Congrès, l’AIUDF et le BPF, il comprenait le Parti du peuple Jimochayan (Deori) (JDPP), le Parti national adivasi (ANP), le CPI(M), le CPI, le CPI(ML), Anchalik Gana Morcha et le RJD. L’alliance avait remporté 50 sièges dans les sondages de l’assemblée, le Congrès obtenant 29 sièges, l’AIUDF 16, le BPF quatre et le CPI(M) un.

Le député de Lok Sabha du Congrès, Gaurav Gogoi, avait laissé entendre vendredi qu’il était temps que le parti soit “indépendant de la Grande Alliance” car c’est le seul parti qui peut “s’attaquer au BJP”. Il avait admis qu’il était nécessaire de renforcer l’organisation du parti dans tout l’État, y compris dans les circonscriptions où se trouvent des députés de l’Alliance, a déclaré le député de Kaliabor.

Au sein de l’Assemblée d’Assam, le parti peut toujours consulter d’autres partis d’opposition si et quand le gouvernement du BJP met en place des politiques anti-populaires, a-t-il ajouté.

La réunion du comité central du Congrès a également adopté une résolution exprimant sa profonde préoccupation face à la détérioration sans précédent des relations avec le Mizoram et le Meghalaya au sujet du différend frontalier et a condamné l’échec présumé des gouvernements central et des États à maintenir des relations cordiales entre les États voisins.

Le Centre n’a également « pas accordé l’importance voulue » au problème des inondations et de l’érosion de l’Assam et le comité central a décidé que le parti lancerait une forte protestation sur la question. Le meurtre de chauffeurs de camion à Dima Hasao par des insurgés et le meurtre à la lumière du jour de Nandita Saikia, une étudiante de Dhemaji, avec une machette prouvent que le gouvernement n’a pas réussi à contrôler la situation de l’ordre public dans l’État, a affirmé Sharma.

