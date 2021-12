Irrité par les «informations incomplètes» sur le panneau Pegasus, le gouverneur de WB demande au chef de la secy de fournir tous les dossiers d’ici le 18 décembre

Dhankhar avait alors demandé à Dwivedi de lui communiquer d’ici jeudi soir la notification selon laquelle le gouvernement de l’État avait constitué une commission d’enquête.

Dans une autre missive adressée au gouvernement du Bengale occidental, le gouverneur Jagdeep Dhankhar a déclaré vendredi qu’il avait reçu des informations « incomplètes et sélectives » sur la formation d’une commission d’enquête pour enquêter sur le scandale de l’espionnage de Pegasus. Le gouverneur a demandé au secrétaire en chef HK Dwivedi de rendre disponible avant 17 heures le 18 décembre l’intégralité du dossier qui a conduit à l’émission d’une notification pour la formation d’un panel.

C’était la deuxième lettre de Dhankhar au secrétaire en chef. Le 15 décembre, il avait exprimé sa consternation face à la prétendue non-reconnaissance par le secrétaire en chef HK Dwivedi de celui qu’il avait écrit pour demander des détails sur le comité formé par le gouvernement, et a déclaré que cela était révélateur d’une « grave situation de gouvernance ». Dhankhar avait alors demandé à Dwivedi de lui communiquer d’ici jeudi soir la notification selon laquelle le gouvernement de l’État avait constitué une commission d’enquête.

Vendredi, Dhankhar a déclaré « qu’en substance, aucun des détails demandés n’a été communiqué, à l’exception de la transmission de la notification datée du 26 juillet 2021 ». « Ce qui a été demandé était un dossier disponible et le même aurait dû être mis à la disposition du chef constitutionnel », a écrit Dhankhar. Le gouverneur a également déclaré qu’il n’appréciait pas les informations « incomplètes et sélectives ».

« Cette contribution incomplète et sélective n’est pas de bonne foi et n’est pas appréciée. En termes catégoriques, il a été indiqué à la fois le 6 et le 15 décembre que toutes les procédures connexes en ce nom ayant abouti à la délivrance de la notification seraient rendues disponibles.

« À ce sujet, il n’y a eu aucune communication avec moi de la part du gouvernement. Aucun document, notification préalable ou post datée du 26 juillet n’a jamais été mis à ma disposition pour examen ou lecture. De toute évidence et rationnellement comment pourrait-il, dans une telle situation, se former une opinion de ma part (sic) », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la Cour suprême, au cours de la journée, a suspendu l’enquête en cours sur les allégations d’espionnage par la commission nommée par le gouvernement de l’État et dirigée par l’ancien juge de la cour suprême MB Lokur. L’ancien juge en chef de la Haute Cour de Calcutta, Jyotirmay Bhattacharya, est l’autre membre de la commission d’enquête annoncée récemment par le gouvernement du Bengale occidental.

Le 27 octobre, le tribunal suprême avait nommé un groupe de trois membres de cyber-experts pour enquêter sur l’utilisation présumée du logiciel espion israélien Pegasus pour la surveillance de certaines personnes en Inde, affirmant que chaque citoyen a besoin d’une protection contre la violation de la vie privée et la simple invocation de la sécurité nationale par l’État. ne fait pas de la cour un spectateur muet.

