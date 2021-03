IRS 2021: Quelle est la date limite pour déclarer les impôts aux États-Unis?

ETl Internal Revenue Service des États-Unis a exhorté tous ses contribuables à déclarer correctement leurs impôts avant le 15 avril, De cette manière, il permet de rationaliser les procédures de remboursement et d’éviter les problèmes liés à la pandémie de coronavirus qui ne permet actuellement pas, à n’importe quel bureau gouvernemental, travaillez normalement.

Comme mentionné ci-dessus, l’organisme de réglementation a mis en place le jeudi 15 avril comme dernier jour pour produire la déclaration de revenus, et de régler tout autre paiement d’impôt dû correspondant à l’année 2020, De cette manière, il est prévu que pendant toute cette fenêtre de temps qui a été ouverte depuis le 12 février dernier, un total de 160 millions de déclarations de revenus individuelles seront reçues, dont, on s’attend à ce que neuf sur 10, sont soumis par voie électronique.

Grâce au fait que la pandémie de coronavirus n’est pas encore terminée et les pays du monde entier ont encore du mal à atteindre une certaine normalité, il y a eu quelques changements en ce qui concerne la déclaration des impôts. La même institution a mis en place une fiche de données dans laquelle est expliquée des changements étape par étape à effectuer afin de produire une déclaration de revenus exacte et complète. Il explique également de manière simple et simple comment demander des crédits et des déductions. Cette fiche technique peut être consultée au lien suivant: https://www.irs.gov/es/newsroom/be-tax-ready-understand-how-life-changes-may-affect-the-2020-tax- return -filed-this-year.

Dans le cas des personnes qui n’ont pas encore reçu de programme de relance ou seulement une partialité de cela, pour une raison ou une autre, ils peuvent encore être créanciers de ceux-ci, par le biais d’un processus appelé crédit de remboursement, et peuvent être demandés en déclarant des taxes avant le 15 avril prochain.

Toutes les organisations contributrices de les domaines religieux, caritatifs, éducatifs, scientifiques ou littéraires peuvent bénéficier d’une déduction caritative pouvant aller jusqu’à 300 $, grâce à la loi CARES qui précise que les contribuables qui ne détaillent pas les déductions peuvent toujours en faire une, caritative.

Jusqu’au moment, la meilleure option pour déposer vos impôts est par voie électronique, de cette manière, on évite les grandes foules dans différentes institutions gouvernementales. Si vous faites partie des personnes qui souhaitent effectuer cette procédure par voie électronique, Vous pouvez également compter sur des professionnels de ce domaine pour faire une déclaration de revenus complète et précise.

L’un des outils les plus utilisés dont son principal avantage est de revendiquer le Remboursement du crédit de récupération, Soit parce qu’ils n’ont pas reçu le paiement intégral, soit parce qu’ils n’ont reçu aucun soutien financier pendant la pandémie, c’est Free File. Ces remboursements sont payés en pas moins de 21 jours et il a été établi que le moyen le plus efficace d’en produire un est la déclaration de revenus électronique.

