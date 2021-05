Légal & Réglementation

IRS développe des “ techniques d’exploitation ” pour pénétrer dans les portefeuilles cryptographiques

L’Internal Revenue Service (IRS) cible désormais les utilisateurs de crypto-monnaie grâce au «développement de techniques d’exploitation contre les cryptomonnaies».

Selon son rapport de mars, l’émergence et l’adoption rapide des monnaies cryptographiques ont créé une lacune dans les capacités de criminalistique numérique, et la décentralisation et l’anonymat fournis par les cryptos favorisent un environnement pour le stockage et l’échange de valeur en dehors du domaine traditionnel des forces de l’ordre. et les organismes de réglementation.

L’IRS se concentre sur les portefeuilles cryptographiques, pour lesquels son unité de criminalistique numérique fournit un soutien médico-légal aux agents des groupes de travail, aux spécialistes des enquêtes informatiques et aux cyber-enquêteurs.

Le processus de décryptage des périphériques matériels pour accéder aux portefeuilles étant difficile, il indique que «des recherches médico-légales supplémentaires sont nécessaires pour mûrir le processus et obtenir des résultats fiables».

L’objectif de la proposition est de valider la recherche en cybersécurité dans l’exploitation des portefeuilles cryptographiques, d’identifier de nouvelles méthodes pour accéder à ces portefeuilles et de créer une formation pratique aux techniques identifiées pour soutenir le laboratoire de criminalistique numérique.

