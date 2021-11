IRS voit des saisies cryptographiques majeures en 2022 | Invezz

Les États-Unis ont récemment mis en œuvre le projet de loi sur les infrastructures pour inclure les activités de cryptographie dans le champ d’application réglementaire de l’Internal Revenue Service (IRS). L’IRS a maintenant déclaré qu’il s’attend à ce que le total des saisies de crypto en 2022 pour le blanchiment d’argent et la criminalité atteigne des milliards de dollars.

Dans un article de Bloomberg, le chef des enquêtes criminelles de l’IRS, Jim Lee, a partagé les étapes franchies par son unité cette année et ses objectifs pour l’année prochaine.

L’IRS saisit 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaies en 2021

Lee a déclaré qu’au cours de l’exercice 2021, 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaies avaient été saisis. Cela représente 95 % de tous les actifs saisis par l’agence en 2021.

De plus, Lee décompose les chiffres pour affirmer que plus d’un milliard de dollars du montant correspondant appartenaient au marché du dark web de Silk Road qui a depuis été fermé. Alors que l’affaire contre ce marché était terminée il y a des années, cette année, les stocks de crypto-monnaie cachés ont été suivis et saisis par les autorités.

Les crypto-monnaies sont devenues un outil important utilisé par les criminels pour le blanchiment d’argent, le trafic de drogue et l’évasion fiscale. Lee a noté que sur le montant saisi, 10 millions de dollars supplémentaires ont été récupérés auprès d’un ancien employé de Microsoft, qui a dissimulé l’argent volé au géant de la technologie sous forme de crypto.

L’IRS se concentre sur les crimes financiers liés aux crypto-monnaies

Le rapport publié par l’Internal Revenue Service le 25 novembre par l’Unité des enquêtes criminelles a montré qu’il y avait un accent accru sur les crimes financiers liés aux crypto-monnaies. L’agence investissait davantage dans la formation de son personnel sur les crypto-monnaies et les pratiques d’intelligence open source (OSINT).

L’agence a en outre déclaré qu’elle dévoilerait le Advanced Collaboration and Data Center en Virginie du Nord en 2022. Ce centre sera utilisé pour former le personnel et préparer l’agence à lutter contre davantage de crimes financiers liés à la crypto-monnaie.

Avec les efforts de cette agence pour lutter contre l’utilisation d’actifs cryptographiques pour les crimes financiers et le projet de loi sur les infrastructures récemment mis en œuvre, l’IRS devrait saisir une quantité encore plus importante de crypto en 2022. En vertu de ce projet de loi, les courtiers en crypto Ils devront déclarer les transactions au IRS, augmentant le contrôle de l’agence sur les crypto-monnaies.

