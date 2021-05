Irv Gotti attrape un entrant après avoir déclaré une surdose de DMX sur du crack contenant du fentanyl ⋆ 10z viral

Irv Gotti – DMX (.)

* Vous ne serez probablement pas surpris d’apprendre que le directeur / producteur de musique Irv Gotti est sur la sellette proverbiale au-dessus de sa grande bouche en disant au monde que DMX est mort d’une «mauvaise dose de crack» mélangée avec du fentanyl.

Bien que ce qu’il a dit puisse être vrai ou non, un rapport officiel de toxicologie n’a pas encore été rendu public. Comme nous l’avons signalé, Gotti, dont le vrai nom est Irving Lorenzo Jr., a déclaré à l’émission matinale de 107,5 WGCI de Chicago que le regretté rappeur était mort après avoir fumé du crack contenant du fentanyl.

“Ils ont dit que c’était une mauvaise dose de crack, et ils ont dit qu’un peu de fentanyl était mélangé avec le crack et c’est ce qui lui a fait une overdose”, a déclaré le joueur de 50 ans aux animateurs de l’émission. «Puis, quand il est arrivé à l’hôpital, il a reçu un diagnostic de COVID et il ne pouvait plus respirer – vous savez que le COVID perturbe votre système respiratoire – c’est pourquoi il a dû se connecter au ventilateur.»

Comme nous l’avons dit, les commentaires d’Irv peuvent ou non avoir de la substance (sans jeu de mots). C’est parce que DMX a eu une lutte très longue et publique contre la toxicomanie, qui aurait fait une overdose le 2 avril, ce qui a déclenché une crise cardiaque. Une semaine plus tard, des membres de sa famille ont confirmé son décès.

AUTRES ACTUALITÉS SUR EURWEB: AG Ellison demande au juge de donner à Derek Chauvin MAX la peine pour “ cruauté particulière ” à Geo. Floyd

Comme vous pouvez l’imaginer, les amis et les associés du désormais défunt rappeur ne sont pas là pour les remarques de Gotti, affirmant que ce n’était pas à lui de partager de tels détails, qu’ils se révèlent ou non exacts par la suite.

Le rappeur 50 Cent – qui a eu du bœuf avec le label Gotti’s Murder Inc. pendant plus d’une décennie – a fustigé le directeur de la musique sur Instagram.

«Ce type est un idiot», a écrit 50 ans. «Est-ce qu’il vient de dire que DMX est mort après avoir fumé du crack et du fentanyl! pourquoi aurait-il dit ça?

Le producteur et ami proche de DMX, Swizz Beatz, a accepté, commentant: “Les mouvements de Bozo ne peuvent pas mentir 🙈🤡.”

Les fans ont convenu, avec un tweet, «Irv Gotti aurait dû garder cela pour lui. Maintenant, tout le monde va courir avec ce qu’il a dit sur l’overdose de DMX.

Un autre a ajouté: «Je n’ai pas regardé toute l’interview d’Irv Gotti, mais la partie que je vois, je n’ai pas vraiment l’impression qu’Irv n’aurait pas dû publier ces informations sur DMX. Laissez sa famille guérir de leur perte.