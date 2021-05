Irv Gotti s’excuse d’avoir affirmé que DMX était mort d’une surdose de crack et de fentanyl ⋆ .

Irv Gotti et DMX (.)

* Après avoir attrapé la chaleur pour les commentaires qu’il a faits sur DMX décès, Irv Gotti a présenté des excuses pour avoir affirmé que le rappeur était mort d’une overdose de crack et de fentanyl.

“Ils ont dit que c’était une mauvaise dose de crack, et ils ont dit qu’un peu de fentanyl était mélangé avec le crack et c’est ce qui lui a fait une overdose”, a déclaré Gotti la semaine dernière lors d’une interview avec le 107,5 WGCI de Chicago. «Puis, quand il est arrivé à l’hôpital, il a reçu un diagnostic de COVID et il ne pouvait plus respirer. Vous savez que COVID perturbe votre système respiratoire, c’est pourquoi il a dû se connecter au ventilateur. Mais ils ont dit avant qu’il ne le fasse, il était en état de mort cérébrale.

L’interview a déclenché des réactions négatives parmi les fans et les autres artistes, y compris l’ami de longue date et producteur de X Swizz Beatz et 50 centimes. Ce dernier a partagé un extrait de l’interview sur Instagram, accompagné de la légende: «Ce type est un idiot… est-ce qu’il vient de dire que DMX est mort après avoir fumé du crack et du fentanyl! pourquoi aurait-il dit ça?

Samedi, Irv a répondu à la réaction dans un post Instagram avec une photo #throwback de lui et de DMX.

«Maintenant, tout ce que j’ai dit avait déjà été rapporté dans les médias…» a écrit Irv. «Tout ce que j’ai dit était déjà là-bas. Je n’ai rien cassé de ce que j’ai dit. Mais tu sais quoi, je comprends. Personne ne voulait l’entendre de moi. Et pour cela, je suis vraiment désolé. Pour toujours faire réfléchir les gens. Je n’aime pas mon n *** a X. “

Irv a poursuivi en disant qu’il s’était excusé auprès de l’ancienne femme de X Tashera Simmons, et il a tendu la main et s’est excusé auprès des dirigeants de Ruff Ryders Entertainment Darrin Dee Dean et Joaquin Waah Dean.

«Je m’excuse de parler hors de mon tour. Pour ma défense, je pensais honnêtement que je ne disais rien que tout le monde n’ait déjà entendu », a-t-il poursuivi. «Si quelqu’un pense que l’amour que j’ai pour X n’est rien d’autre qu’un véritable amour inconditionnel. Regardez notre histoire. Regardez-le vraiment. Et il n’y a aucun moyen que vous puissiez penser cela. Je t’aime X. »

