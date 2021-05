Irv Gotti s’excuse d’avoir “ parlé hors de son tour ” de la cause de la mort de DMX

Irv Gotti s’excuse après que le monde du hip-hop ait applaudi pour ses commentaires sur la mort de DMX.

Le co-fondateur de The Murder Inc. est apparu sur 107,5 WGCI de Chicago dans une longue interview. Il a affirmé que DMX était mort d’un mélange de crack et d’une overdose de fentanyl. «Puis, quand il est arrivé à l’hôpital, il a reçu un diagnostic de COVID et il ne pouvait plus respirer. Vous savez que COVID perturbe votre système respiratoire, c’est pourquoi il a dû se connecter à un ventilateur. Mais ils ont dit avant lui qu’il était en état de mort cérébrale », a déclaré le producteur lors de l’interview.

Un énorme contrecoup s’est ensuivi en ligne, déclenché par 50 Cent partageant un clip sur Instagram. «Ce type est un idiot», écrit 50 centimes, «vient-il de dire que DMX est mort en fumant du crack et du fentanyl? Pourquoi aurait-il dit ça? Suite à la réaction de plusieurs personnalités et fans de premier plan, Irv Gotti a abordé la controverse sur Instagram.

Irv s’excuse via Instagram, disant qu’il n’a jamais fait de mal et que “ personne ne voulait l’entendre de moi ”.

«Maintenant, tout ce que j’ai dit avait déjà été rapporté dans les médias», écrit Irv, citant quelques rapports en ligne dans son message. «Tout ce que j’ai dit était déjà là-bas. Je n’ai rien cassé de ce que j’ai dit. Mais tu sais quoi, je comprends. Personne ne voulait l’entendre de moi. Et pour cela, je suis vraiment désolé de faire croire aux gens que je n’aime pas mon n *** a X. “

Irv dit qu’il s’est personnellement excusé auprès de l’ex-épouse de DMX, Tashera Simmons, pour les commentaires. Il a également présenté ses excuses aux dirigeants de Ruff Ryders Entertainment, Darrin Dee Dean et Joaquin Waah Dean.

«Je m’excuse de parler hors de mon tour. Pour ma défense, je pensais honnêtement que je ne disais rien que tout le monde n’ait déjà entendu », poursuit Irv dans le post Instagram. «Si quelqu’un pense que l’amour que j’ai pour X n’est rien d’autre qu’un véritable amour inconditionnel, il suffit de regarder notre histoire. Regardez-le vraiment. Et il n’y a aucun moyen que vous ne puissiez pas penser cela. Je t’aime, X. »

Digital Music News a rapporté les résultats de l’autopsie DMX le 24 avril. Plusieurs toxines ont été trouvées dans le corps du rappeur, y compris du crack, du fentanyl et des quantités inconnues d’alcool et de pilules sur ordonnance. L’autopsie a également révélé que le DMX était positif avec le COVID-19, ce qui pourrait avoir exacerbé ses problèmes respiratoires. Les quantités de ces médicaments dans son système n’ont pas été révélées. DMX a lutté contre la toxicomanie tout au long de sa carrière, entrant en cure de désintoxication plusieurs fois.