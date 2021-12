Irving bat les filets

Kyrie Irving sera bientôt de retour sur le terrain. Il le fera pour jouer les matchs des Nets sur la route, puisqu’il n’a pas encore accès à ceux qui se jouent au Barclays Center. Le règlement de la ville n’a pas changé à cet égard, ni le statut du joueur, qui reste non vacciné, ce qui a changé c’est la position de l’équipe face à l’absence de ce qui est l’un de ses trois meilleurs atouts.

La franchise, après avoir dévoilé diverses informations, l’a confirmé dans un communiqué officiel signé par Sean Marks, le directeur général : « Après en avoir discuté avec nos entraîneurs, joueurs et ‘personnel’, l’organisation a décidé que Kyrie Irving rejoindrait l’équipe pour les matches. et des séances d’entraînement auxquelles leur participation est possible. Nous avons pris cette décision avec le plein soutien des joueurs et après un examen attentif de nos circonstances actuelles, qui incluent des joueurs qui ont dû manquer des matchs en raison de blessures ou en raison de l’entrée dans le protocole sanitaire . Nous pensons que l’ajout de Kyrie ne fera pas seulement de nous une meilleure équipe, mais nous donnera un meilleur équilibre dans la demande physique qui est demandée à l’ensemble de l’équipe. Nous attendons déjà le retour de Kyrie dans les alignements ainsi que celui du reste de l’équipe sur le terrain ». Marks a toujours été le visage de l’équipe dans cette situation par sa position dans l’organigramme, ainsi qu’en étant l’un de ceux qui ont activement fait pression pour retirer Irving de la dynamique, et maintenant il ne fait pas exception.