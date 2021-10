14/10/2021 à 7h53 CEST

. / New York

Le meneur vedette des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, a déclaré ce mercredi qu’il ne voulait pas perdre son salaire ni l’opportunité de disputer un championnat avec son équipe, mais qu’il faisait « de son mieux pour moi » en refuser de recevoir le vaccin covid-19. Les Nets ont décidé mardi qu’Irving ne serait pas avec l’équipe car il n’est pas éligible pour jouer à domicile, où un mandat de New York exige que les athlètes professionnels de l’une des équipes de la ville soient vaccinés pour s’entraîner ou concourir dans des lieux publics.

S’exprimant sur Instagram Live, Irving a déclaré qu’il aimait le basket-ball et qu’il n’allait pas prendre sa retraite. « Je fais de mon mieux pour moi-même. Je connais les conséquences ici et si cela signifie que je suis jugé et diabolisé pour cela, c’est exactement ce que c’est », a déclaré Irving. « C’est le rôle que je joue, mais je n’ai jamais voulu abandonner ma passion, mon amour, mon rêve pour ce mandat. »

Irving aurait pu s’entraîner avec les Nets et jouer à des matchs en dehors de New York. Les Nets vous paieront pour cela, mais renonce à environ la moitié de son salaire de 35 millions dollars lorsque vous manquez des matchs à domicile. « Et alors? Ce n’est pas une question d’argent », a souligné Irving. « Ce n’est pas toujours une question d’argent. Il s’agit de choisir ce qui est le mieux pour vous. Pensez-vous que je veux vraiment perdre de l’argent ? »

Irving a déclaré qu’il soutenait les personnes vaccinées et non vaccinées et a exprimé son appréciation pour les médecins. Le meneur All-Star n’a donné aucune indication qu’il était contre la vaccination, seulement qu’il décidait de ne pas le faire. « Encore une fois, je vais le répéter. Il ne s’agit pas des Nets, il ne s’agit pas de l’organisation, il ne s’agit pas de la NBA, il ne s’agit pas de politique », a réitéré Irving. « Ce n’est pas juste une chose. C’est juste la liberté de ce que je veux faire. »

Irving n’a pas parlé aux journalistes depuis la journée des médias des Nets le 27 septembre, lorsqu’il est apparu via Zoom et a demandé la confidentialité lorsqu’on lui a demandé son statut de vaccination.

Les Nets sont des prétendants au championnat, et Irving a déclaré qu’il ne voulait pas rater sa chance avec eux. Le directeur général des Nets, Sean Marks, a déclaré que l’équipe serait heureuse d’accueillir Irving dans les bonnes circonstances, et Irving a clairement indiqué qu’il jouerait à nouveau.