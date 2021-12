Irving et la prochaine bombe, futur partenaire de Doncic ?

D’ici la fin du marché, les rumeurs de transfert vont être le pain et le beurre de la NBA. L’avenir de Ben Simmons est en suspens, RUssell Westbrook est en pourparlers internes aux Lakers, qui décidera quoi en faire … Et pour le fan espagnol, il y a aussi des choses intéressantes. Surtout, savoir si Ricky Rubio va continuer à être lié à des Cavaliers extraordinaires ou si quelqu’un va profiter du fait qu’il est dans la fleur de l’âge pour renforcer son équipe. Cela et bien plus encore nous reste à savoir : Les Blazers feront-ils des démarches pour changer la dynamique négative dans laquelle ils se trouvent ? Domantas Sabonis ou Myles Turner passeront-ils d’un Pacers qui ne relève pas la tête ? Les Knicks feront-ils quelque chose ? Quel sera l’avenir de Kemba Walker ?

Beaucoup de questions et peu de réponses pour le moment, mais une infinité de rumeurs qui peuvent nous donner une idée d’où vont les coups. Et certains d’entre eux se déplacent, bien sûr, autour de la figure de Kyrie Irving. Le meneur des Nets, qui n’a pas été vacciné, est toujours séparé de l’équipe, car à New York, vous ne pouvez pas jouer si vous n’avez pas la ligne directrice complète. Pour l’instant, la franchise de Brooklyn n’a pas envisagé de jouer seule à l’extérieur de chez elle. Et il ne semble pas que son retour soit dans un avenir proche. Ça oui, ses conversations avec Kevin Durant se sont multipliées et au sein de l’entité il n’est pas exclu qu’il revienne sur les pistes cette saison.

Pour l’instant, où en est Kyrie, c’est dans les rumeurs de transfert. Comme dit dans Real GM, les Mavericks se seraient déjà interrogés sur le meneur des Nets. L’idée des Texans est d’offrir Kristpas Porzingis, un autre protagoniste de nombreuses rumeurs, comme pièce d’échange pour un grand transfert et le désir de l’équipe est d’avoir un autre grand buteur au-delà de Luka Doncic, qui assume beaucoup de temps sur le ballon et s’use beaucoup pendant les matchs. L’arrivée d’Irving enlèverait le rôle du Slovène, mais elle donnerait aussi de l’air à l’attaque des Mavs, plusieurs fois coincé sans sa grande star.

Les Mavericks sont septièmes de la Conférence Ouest avec une fiche de 14-13. Ils n’ont pas fini de carburer et il semble que le changement dans les bancs, avec le départ de Rick Carlisle et l’arrivée de Jason Kidd n’a pas changé la dynamique d’une franchise qui atteint les playoffs pour perdre au premier tour. Doncic, avec de faibles pourcentages de tirs, a une moyenne de 25,6 points, 8 rebonds et 8,5 passes décisives par nuit, mais il a eu quelques problèmes physiques et a deux matchs hors-jeu qui, étonnamment, se sont terminés par des victoires pour les Mavericks. Il est évident que l’équipe a besoin de renforcer le projet pour aspirer à de plus hauts sommets. La question est de savoir si vous pouvez le faire avec un volcan sur le point de libérer toute sa lave comme Kyrie Irving… ou il vaut mieux attendre un autre grand joueur. L’opération, pour de l’argent (le Letton est dans un contrat de 158 millions en cinq ans et Kyrie en un des 136 pour quatre), pourrait se faire. Bien sûr, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs. Le reste, on verra.