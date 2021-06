Irving : “Nous unissons le monde, reste avec nous”

Les Nets sont déjà demi-finalistes en NBA. Les Celtics, par l’intermédiaire d’un Jayson Tatum stratosphérique, qui compte 30,6 points de moyenne dans la série, ont réussi à forcer le match 5, mais les miracles n’ont pas donné plus. C’était très compliqué. D’un côté, ils sont arrivés, de bout en bout, après une saison à oublier, marquée par des blessures et des déboires inattendus.; de l’autre, ils avaient devant eux toute une superpuissance, les nouveaux Brooklyn Nets, les trois grands de l’Est. Avant d’entrer dans la série, Danny Ainge avait déjà prévenu de nouveaux airs : “On va chercher des changements. Evidemment, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais oui, il y aura des changements. Quelle importance ? Je ne sais pas encore. On verra”, il a dit. Avec le Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart et compagnie l’avenir est assuré, mais le projet a déjà besoin d’un présent. Un seul ring au cours des 36 dernières années est trop petit pour la franchise la plus titrée de l’histoire de la NBA, avec la permission des Lakers de Los Angeles. Après quatre saisons, les hommes de Brad Stevens ne feront pas d’apparition en demi-finale de conférence. Après six, cependant, ceux de la Grosse Pomme leur reviennent. Chemins croisés et, dans une certaine mesure, entremêlés.

En 2013, aux mains de Mikhail Prokhorov, les Nets ont mené l’une des opérations les plus désastreuses, pour leurs intérêts, de l’histoire. Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry et DJ White sont arrivés de Boston pour tenter une reconstruction vouée à l’échec. Ainge, quant à lui, s’est fait avec une ribambelle de tours de drat qui, désormais, a pris forme comme base de l’équipe (Tatum et Brown) et qui, à leur époque, ont permis l’arrivée de Kyrie Irving. Un mouvement qui signifiait une plus grande impulsion dans la poursuite de l’anneau, mais qui, en fin de compte, est devenu une histoire à oublier. Cette même série en est la preuve. Irving, dès le début, a chauffé l’atmosphère en qualifiant Boston de raciste. Déjà dans son ancien pavillon, il a laissé une image d’honneur douteux : Après avoir terminé le match, il s’est rendu au centre du court, où, de manière véhémente et préméditée, il a piétiné le logo de la franchise. Le Jardin a alors répondu par une action honteuse : à la fin du quatrième match, une bouteille, lancée des tribunes, a failli heurter la tête du joueur. Le spectateur en question, immédiatement interpellé, ne pourra plus profiter des Celtics en direct.

Kyrie n’est pas un joueur conventionnel et tout ce qui s’est passé lors de ces derniers matchs est un exemple de plus. Sa collection d’actions et de déclarations sonores ne fait que grandir avec le temps et, après le dernier match du match nul, il en a laissé un de plus. “Nous unissons le monde entier avec cette course pour le championnat, alors j’espère que tout le monde est avec nous. Nous unissons le monde entier, c’est comme ça. Reste avec nous, ‘bébé'”, a-t-il déclaré à la presse. Lors d’occasions précédentes, le meneur de jeu avait déjà démontré sa volonté de parvenir à la paix dans le monde et, maintenant, selon lui, les Nets l’aident à se rendre sur le ring.

Kyrie Irving : « Nous unissons le monde entier avec cette course de championnat, alors j’espère que tout le monde est avec nous. Nous unissons le monde entier avec cette course. Reste avec nous bébé.” (@YESNetwork interview d’après-match avec @Grady) – Michael Scotto (@MikeAScotto) 2 juin 2021

Une de plus. Celui d’un joueur qui, en début de saison, a subitement disparu et qui, à son retour, a assuré qu’il avait besoin de prendre du temps. Celui d’un acteur qui, d’une part, est capable d’assurer que la Terre est plate et, d’autre part, de collaborer avec une multitude d’ONG et de causes sociales. En tant qu’humain, et comme il l’admet lui-même, c’est difficile à comprendre ; mais en tant que joueur, et comme il l’a montré dans cette série, il est une source inépuisable de talent que tout le monde comprend (unit, selon lui). Il est passé du moins au plus, prenant sa revanche dans le jeu de la “bouteille” avec 39 points, et a fait partie d’un trident qui, dans son ensemble, totalise 85,2 points en moyenne. Plus que les New Yok Knicks, au complet, en playoffs 1999. Un arsenal pratiquement inégalé qui, désormais, va mesurer ses forces avec les Milwaukee Bucks. Choc des styles, des forces et des réalités. De deux projets qui, bien qu’ils se rencontrent à des moments différents, ressentent l’obligation de gagner. James Harden contre Jrue Holiday, Giannis Antetokounmpo contre Kevin Durant ou Khris Middleton contre Kyrie lui-même. Le spectacle est assuré et les gros titres en conférence de presse aussi.