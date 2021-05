Irving Plaza annonce la réouverture après une rénovation de plusieurs millions de dollars

Moins d’une semaine après avoir dévoilé les plans d’un lieu de 5 000 personnes (surnommé «The Terminal») à Houston, Live Nation a annoncé la réouverture de l’Irving Plaza à New York «après une rénovation de plusieurs millions de dollars».

Le promoteur de concerts basé à Beverly Hills vient de détailler ses plans ambitieux pour l’Irving Plaza, âgé de 43 ans, qui a fermé ses portes en 2019 pour rénovation. Au cours de ce processus de construction de plusieurs années, «Live Nation s’est concentré sur l’amélioration de l’expérience globale du concert dans tout le lieu pour les artistes et les fans, tout en conservant le charme du 19e siècle.

Cette collection d’améliorations apportées à Irving Plaza – qui appartient à l’Association des anciens combattants de l’armée polonaise d’Amérique – comprend des «lignes de visibilité améliorées» et des «son / lumières à la pointe de la technologie». En passant, la salle de spectacle de Manhattan pourra toujours accueillir jusqu’à 1 200 invités debout simultanément – ou jusqu’à 400 personnes assises.

En outre, la société mère de Ticketmaster a équipé l’établissement de sections VIP dotées de «box privés au niveau du bar et du balcon offrant une vue imprenable sur la scène», ainsi que du «Cisco Wifi 6 de nouvelle génération» – un point remarquable car Live Nation a exprimé intérêt pour la diffusion en direct de concerts traditionnels.

Des artistes de haut niveau tels que Paul McCartney, les Ramones et Green Day ont joué à Irving Plaza, et du côté des musiciens, le nouveau lieu amélioré comprendra «deux loges d’artistes entièrement rénovées au niveau du balcon», qui ont accès à l’étage et une chambre verte adjacente avec salle de bain privée et articles de toilette.

Enfin, en ce qui concerne l’offre renforcée d’Irving Plaza, un «hall et un bar élargis» devraient servir de sites «multifonctionnels» pour les performances futures, y compris en ce qui concerne les ventes de produits dérivés, les événements de rencontre et même «organisé individuellement »Événements.

Dans un autre développement positif pour les fans (et en particulier les artistes), Live Nation a également révélé une série de spectacles de réouverture d’Irving Plaza, débutant par un concert d’Ashley McBryde le 17 août, dans le cadre de sa tournée This Town Talks, récemment annoncée.

Noah Cyrus devrait se produire 10 jours après McBryde, avec Guided by Voices, State Champs basé à Albany et Ben Folds représentant quelques-uns des autres artistes qui divertiront les fans à Irving Plaza en septembre et octobre.

De plus, Live Nation a réservé Ripe pour les deux derniers jours de 2021, et d’autres concerts d’Irving Plaza (y compris une apparition le 25 février de The Jungle Giants) sont en place pour le premier trimestre de 2022.

Les artistes prennent des mesures pour reprendre leurs tournées après la perturbation sans précédent provoquée par la pandémie COVID-19.

Dashboard Confessional cette semaine a détaillé les plans d’une vaste tournée débridée (qui devrait débuter début septembre, sans compter les concerts à Bonnaroo et à l’Alaska State Fair), par exemple, alors que Green Day, Fall Out Boy et Weezer se préparent maintenant à se lancer. sur leur Hella Mega Tour longtemps retardée, commençant par une date de fin juillet au Globe Life Field de Dallas.