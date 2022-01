Irving revient sans vacciner mais en indiquant pourquoi c’est nécessaire

Kyrie Irving est déjà parmi nous. Pas comme la plupart, car ils ne sont toujours pas vaccinés et il ne pourra jouer que les matchs où les Nets sont sur la route (sauf à Toronto), mais il est revenu. Cela a été un voyage de huit mois pour lui dans lequel il a été vu en dehors de la NBA en raison de son entêtement et de son positionnement contre le coronavirus, maintenant il doit retourner à l’état de manière optimale pour pouvoir contribuer aux réunions en laquelle sa participation est possible. Et, tout d’abord, ça a l’air bien. La franchise l’a repoussé par conviction et a dû faire marche arrière au milieu de la lutte pour sa survie après les nombreuses victimes et les signatures forcées pour les couvrir, optant finalement pour le réactiver malgré le fait qu’il s’agisse d’un va-et-vient constant entre matchs à domicile et à l’extérieur. Indianapolis était l’endroit où il est revenu sur les courts de la ligue et son équipe a-t-elle besoin de quelqu’un comme lui. Les Pacers, éliminés cette saison, menaient par 19 points en seconde période et l’aide d’Irving était essentielle pour revenir et couper une séquence qui montait déjà à trois défaites consécutives.

Share