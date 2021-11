18/11/2021

Le à 21:40 CET

Sara ledo

L’autre concurrent de Renfe dans le réseau à grande vitesse espagnol, il s’appellera « iryo ». C’est la marque commerciale choisie par Ilsa, une entreprise née de l’union de Trenitalia et Air Nostrum pour rouler en Espagne à partir du dernier trimestre 2022. Dans ce cas, la nouvelle marque concurrencera directement Renfe car cible le segment premium et non le ‘low cost’, comme AVLO et le Ouigo français, et il deviendra le premier opérateur privé Espagnol.

La nouvelle entreprise a été présentée ce jeudi dans le Jardin Tropical de la gare Atocha de Madrid, lors d’un événement qui a réuni plus de 200 participants. Parmi eux, Isabel Pardo de Vera, secrétaire d’État aux transports, à la mobilité et à l’agenda urbain du gouvernement espagnol, et María Luisa Domínguez, présidente de l’Adif, ainsi que les anciens ministres José Luis Ábalos, ñigo Gómez de la Serna et Ana Pastor .

Iryô 30% des fréquences commenceront à fonctionner au dernier trimestre de l’année prochaine train à grande vitesse en Espagne. Dans le but de relier Madrid, Barcelone, Séville, Malaga, Cordoue, Valence, Alicante et Saragosse, dans une première phase, et ce avec une flotte de trains totalement nouveaux : 20 unités de l’ETR 1000 – le célèbre Frecciarossa italienne – fabriquée entre l’Italie et l’Espagne par Hitachi Rail en collaboration avec Bombardier Transport (maintenant le groupe Alstom).

Les machines seront d’un couleur rouge foncé, comme le logo de la nouvelle entreprise, et de la compagnie ils présument aussi qu’ils sont les trains « plus durable, plus rapide et plus silencieux d’Europe, fabriqué avec 95 % de matériaux recyclables et qui permet d’économiser 80 % de dioxyde de carbone par personne et par trajet ».

Le président d’Ilsa, Carlos Bertomeu, a été « excité » et « excité » de présenter un projet qui a vu le jour « il y a dix ans ». « Víctor (Bañares, actuel PDG d’Ilsa) et moi réfléchissons au secteur ferroviaire depuis dix ans. Nous avons commencé à réfléchir à la manière dont nous pourrions créer un opérateur privé espagnol à grande vitesse et aujourd’hui nous demandons la fin du début de ce processus. Pour être le deuxième opérateur de la grande vitesse espagnole et le seul privé « , a célébré.

Bertomeu a également révélé que l’association avec Trenitalia est due au fait qu’après avoir étudié « pendant longtemps tout et tous les opérateurs privés et publics », ils ont décidé que le modèle le plus attrayant et le plus réussi était le modèle italien.

Pour sa part, Bañares a assuré avoir créé une entreprise « en pensant à tous les changements survenus au cours des dix dernières années, un opérateur dans lequel le le client est au centre. » « Et c’est ce que nous annoncerons dans un an lorsque nous commencerons les ventes », a-t-il résumé.

Lorsque ‘iryo’ commencera à tourner en Espagne, « nous aurons atteint notre destination », a déclaré la secrétaire d’État aux Transports, à la Mobilité et à l’Agenda urbain, Isabel Pardo de Vera. Ensuite, le début de la libéralisation en Espagne s’achèvera, après le lancement de la société française Ouigo au printemps de l’année dernière. « Il y a des gens qui n’ont pas envisagé de prendre un train et maintenant ils le font », a ajouté Pardo de Vera. Le secrétaire d’État a également avancé que «il y a des entreprises qui montrent beaucoup d’intérêt à travers ce processus et ils nous interrogent déjà sur les opportunités qui existent dans d’autres corridors comme la Galice, qui est sur le point d’entrer dans la grande vitesse « .