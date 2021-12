Isaac Chamberlain a combattu des champions du monde tels qu’Anthony Joshua, Deontay Wilder et Oleksandr Usyk, et poursuit maintenant son propre tir au titre alors qu’il entre dans son apogée

Isaac Chamberlain a appris des meilleurs tout au long de son parcours de boxe jusqu’à présent.

Le concurrent poids-croiseur de 27 ans a pris la route au début de sa carrière pour acquérir de l’expérience dans le gymnase avec les meilleurs champions.

Chamberlain affrontera Dilan Prasovic vendredi soir

Tout d’abord, en tant que jeune amateur, Chamberlain a passé du temps au gymnase avec Anthony Joshua.

À seulement 19 ans à l’époque, le cruiserweight a pu donner de bons tours au médaillé d’or olympique des super-lourds, qui allait bien sûr devenir deux fois champion du monde unifié des poids lourds.

Un an plus tard, Chamberlain s’est envolé pour l’Alabama, aux États-Unis, et s’est entraîné avec Deontay Wilder.

Wilder à l’époque se préparait pour un moment décisif pour sa carrière – son premier combat pour le titre mondial contre Bermane Stiverne.

Chamberlain travaillait également vers une étape importante alors qu’il utilisait l’expérience pour se préparer à ses débuts professionnels.

Eddie Hearn – Instagtam

Chamberlain a partagé des rondes avec Joshua

« À l’époque, j’avais 20 ans. C’était tout simplement incroyable », se souvient Chamberlain.

«Je me souviens dans la chambre d’hôtel juste après notre atterrissage. Ils ont dit: « Les gars, juste pour que vous sachiez, Deontay veut vraiment ce titre mondial des poids lourds. »

« Ils se disaient: » Deontay veut vraiment gagner ce titre mondial, alors il va y aller très fort. Si vous voulez y aller, c’est maintenant l’occasion.

«Pour moi, maintenant je traitais les séances de sparring si je me préparais pour un combat. J’étais la première personne et j’ai bien fait.

Isaac Chamberlain – Instagram

Wilder a amené Chamberlain dans le camp

«Certains des partenaires d’entraînement essayaient d’être un peu savoureux et il les glaçait. Je me disais « C’est quoi ce bordel ? »

«La deuxième fois que nous étions là-bas en sparring, ils ont dit qu’ils n’allaient m’utiliser que ce jour-là. Je pense que c’est parce que j’ai fait mieux que tous les partenaires d’entraînement.

«Je me souviens qu’il a fait une chose complètement différente, je me suis laissé ouvert après avoir lancé un jab et il a lancé un uppercut droit. Tout le monde était surpris que je sois encore debout.

« Il m’a frappé si fort que je pensais que j’étais de retour à Londres !

« C’est un gars vraiment cool, il me parlait après et me disait sur quoi je devrais travailler. C’était une personne formidable avec qui s’entraîner.

Wilder a détenu le titre WBC des poids lourds pendant cinq ans entre 2015-2020

Le travail a profité aux deux hommes alors que Wilder a battu Stiverne pour remporter le titre WBC et Chamberlain est sorti victorieux à ses débuts deux semaines plus tard.

La carrière du Britannique a progressé au point où il était un espoir cruiserweight attirant l’attention des grands noms de la division.

À deux reprises, la plus récente en 2018, Oleksandr Usyk a recruté Chamberlain pour s’entraîner en Ukraine.

Usyk était le roi des cruiserweight à l’époque et est devenu le champion incontesté de la division, avant de gravir les échelons et d’être maintenant champion unifié des poids lourds.

« Je n’ai pas été vraiment surpris », a déclaré Chamberlain à propos de la victoire d’Usyk sur Joshua, « Je sais à quel point il est bon.

Isaac Chamberlain – Instagram

Chamberlain s’est envolé pour l’Ukraine pour s’entraîner avec Usyk

« C’est un boxeur sensationnel. J’ai été dans deux camps avec lui. Ce sont les choses subtiles qu’il fait.

«La façon dont il prépare les attaques, feint tout le temps, mène tout le temps. Il utilise beaucoup son cerveau de boxeur. Il est très, très bon dans ce qu’il fait.

« J’ai très très bien joué contre lui. Ils ont chanté mes louanges, ils ont dit que je reviendrais certainement.

« J’avais l’habitude de demander conseil à Usyk tout le temps après les espars, mais évidemment, lorsque je m’entraînais un peu mieux, il arrêtait de me donner des conseils. »

Mark Robinson/Matchroom

Usyk était le champion du monde WBA, WBC, IBF et WBO cruiserweight incontesté, et est maintenant champion poids lourd WBA, IBF et WBO

Alors qu’Usyk continuait de gagner, on ne pouvait pas en dire autant de Chamberlain.

Au début de 2018, il a perdu son record d’invincibilité dans une bagarre décousue avec Lawrence Okolie.

À l’époque, le couple était tous deux de jeunes prétendants, bien qu’Okolie ait depuis fait ses preuves puisqu’il détient désormais le titre mondial WBO cruiserweight.

Chamberlain a passé près de deux ans hors du ring entre 2018 et 2020, mais est maintenant sur le chemin du retour alors qu’il entre dans son apogée.

Chamberlain a retrouvé le chemin de la victoire

À 27 ans, Chamberlain est revenu avec trois victoires de confiance contre une opposition de niveau inférieur.

Vendredi soir, en direct sur Channel 5, il commence à monter en grade avec un combat contre Dilan Prasovic.

Le Monténégrin est familier aux fans de combat britanniques car son dernier combat a eu lieu en tant que challenger obligatoire face à Okolie pour son titre WBO en septembre.

Cela s’est terminé par une défaite KO pour lui, mettant ainsi fin à son record d’invincibilité.

Chamberlain veut travailler pour un combat pour le titre mondial

Chamberlain est maintenant 13-1, tandis que Prasovic est 15-1. Les deux n’ayant perdu que contre le champion du monde WBO Okolie.

Une ceinture «internationale» IBF est en jeu, et ce bijou pourrait aider le vainqueur à monter dans son classement et vers un éventuel tir contre le champion IBF Mairis Briedis.

« C’est le plan », a déclaré Chamberlain. « Il a l’IBF et le Ring Magazine [titles]. Je veux aller directement au n°1.

«Il vieillit, mais il est le meilleur de tous, alors je veux me défier contre les meilleurs au monde. C’est vers cela que nous allons.

Isaac Chamberlain vs Dilan Prasovic sera gratuit à regarder sur Channel 5 vendredi soir, avec une couverture en direct à partir de 22h30. Pour diffuser, téléchargez l’application My5 sur votre mobile, tablette ou PC.