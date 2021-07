The Card Counter nous emmène dans le voyage d’un joueur de poker (Oscar Isaac) et de son passé sordide. Ce que j’ai tiré de la bande-annonce du film, cependant, c’est que Tiffany Haddish et Oscar Isaac s’embrassent est chaud, et je continue d’aimer tout ce que Willem Dafoe choisit de faire dans les films. Écrit et réalisé par Paul Schrader (et produit par Martin Scorsese, qui a travaillé avec Schrader sur Taxi Driver), le film ressemble à un film de poker très étrange et honnêtement, je suis là pour quoi que ce soit.

Après Tell (Isaac) et ses manières de jouer aux cartes, nous le voyons interagir avec Cirk (Tye Sheridan) et tomber amoureux d’un mystérieux bailleur de fonds (Tiffany Haddish) en voyage pour se venger de son ancien colonel militaire (Willem Dafoé). Si vous me demandiez de décrire quelque chose après ça ? Impossible de le faire. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas excité.

Selon Deadline, le film présente la vengeance, des requins de cartes et Tye Sheridan travaillant avec Oscar Isaac pour se venger de Willem Dafoe, alors vous savez que je suis dedans.

L’histoire suit Guillaume Tell (Isaac), un interrogateur militaire devenu joueur de cartes hanté par son passé. Son existence spartiate sur la piste du casino est brisée lorsqu’il est approché par Cirk (Sheridan), un jeune homme vulnérable et en colère qui cherche de l’aide pour exécuter son plan de vengeance contre un colonel militaire (Dafoe) de leurs deux passés. Tell voit une chance de rédemption dans sa relation avec Cirk et l’emmène sur la route, mais garder Cirk dans le droit chemin s’avère impossible, et Tell est ramené dans les ténèbres de son passé. Haddish joue un mystérieux bailleur de fonds qui cherche à ajouter Tell à son écurie de requins de cartes.

Sûr! D’accord! Allons-y! Je suis dans cela et comment cela ressemble à la fois à un film typique de Scorsese et a également l’une des énergies les plus étranges dans une bande-annonce que j’ai jamais vu, et aussi, je pourrais regarder des heures de Tiffany Haddish et Oscar Isaac tomber dedans l’amour les uns avec les autres. Jamais dans un million d’années je n’aurais pensé que ces deux-là auraient ce genre de chimie, et pourtant, nous y sommes.

Quoi qu’il en soit, Willam Tell a été ajouté à la liste des variantes d’Oscar Isaac. (Attendez, est-ce que son nom William TELL vient du poker ?)

quatre variantes d’Oscar Isaac pic.twitter.com/m5B1NWRDDI – Nerdist (@nerdist) 27 juillet 2021

Le compteur de cartes vient d’être sélectionné pour la compétition au Festival du film de Venise et sortira en salles le 10 septembre. Honnêtement, j’espère que cela gagnera et que tout le monde devra constamment parler de Willem Dafoe et d’Oscar Isaac étant des rivaux, cela ressemble à un cadeau pour nous tous .

Est-ce que je découvrirai ce qu’est ce film quand je le verrai au cinéma ? Je ne sais pas. J’ai l’impression que je pourrais crier tout au long du film parce que c’est tout ce que j’ai fait pour cette bande-annonce, et c’est tout.

