Isaac Dogbode a battu Diaz Smurf d’une manière difficile

Lors d’un combat de poids plume à la croisée des chemins, l’ancien champion du monde Isaac Dogboe (22-3, 15 KO) a dû revenir dans les derniers tours pour remporter une décision majoritaire en dix tours contre Christopher Diaz (26-4, 16 KO). )

Les scores étaient 95-95, 96-94 et 97-93 pour Dogboe.

Diaz avait un net avantage en vitesse dans les deux premiers tours. Le combat a été joué comme un match de boxe tactique. Dogboe travaillait derrière un double jab, mais était touché par des combinaisons.

Diaz décrochait beaucoup de coups de poing dans le troisième, et Dogboe avait des problèmes avec le mouvement de Diaz. Dans les quatrième et cinquième, Diaz a continué à battre et à dépasser Dogboe.

Au sixième, Dogboe a vraiment accéléré le rythme et a décroché beaucoup de coups rapides à l’intérieur de la tête et du corps. Les septième et huitième étaient proches, et Diaz a maintenant choisi d’échanger des coups durs plutôt que de bouger et de boxer. Plus de la même chose dans le neuvième et le dixième, alors qu’ils choisissaient leurs emplacements pour télécharger des combinaisons. Dogboe a eu le léger avantage avec des coups de poing qui ont atterri tard.