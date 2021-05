Isaac fait face à des réactions polarisantes face à la schizophrénie ⋆ .

Isaac fait face à des temps troublants (Photo: BBC)

EastEnders a confirmé un long scénario pour Isaac Baptiste (Stevie Basaula), qui présente des symptômes de schizophrénie après avoir cessé de prendre ses médicaments dans les semaines à venir.

Et au fur et à mesure que sa maladie devient notoire sur la place, EastEnders explorera des opinions et des attitudes polarisantes à l’égard de la maladie souvent mal comprise.

EastEnders a travaillé en étroite collaboration avec Mind, une organisation caritative de premier plan pour la santé mentale, pour décrire avec précision et sensibilité le diagnostic de schizophrénie d’Isaac à l’écran.

Mind a fourni des recherches, des conseils et des ateliers aux écrivains, producteurs et acteurs pour aider à donner un aperçu de l’expérience émotionnelle et sociale de vivre avec la schizophrénie, en particulier en examinant les attitudes à l’égard de la santé mentale dans les communautés africaines caribéennes.

Avec le début de la semaine de sensibilisation à la santé mentale, le scénario vise à encourager des conversations vitales sur les réalités de la vie avec un problème de santé mentale.

Isaac a partagé son diagnostic avec son père Patrick (Rudolph Walker) et fait face à la résistance de sa mère Sheree (Suzette Lewellyn) alors qu’elle voulait désespérément cacher sa schizophrénie à ses amis et à sa famille.

Est-ce que Sheree gère cela correctement? (Image: BBC)

La santé mentale d’Isaac commence à décliner après avoir appris la mort de son frère et craint que Patrick ne participe à un essai médical. Il commence à remettre en question son propre diagnostic et arrête brusquement de prendre ses médicaments.

Dans les semaines à venir, le public verra Isaac faire face aux opinions stigmatisantes de ses amis et de sa famille et comment il gère sa santé mentale au quotidien alors qu’il commence à ressentir des symptômes.

Le travail de conseil de Mind sur l’émission s’est inspiré à la fois de l’expérience vécue par le bénévole de Mind Media, Antonio, qui a donné des commentaires individuels sur ses expériences de schizophrénie à Stevie Basaula (Isaac), ainsi que des enseignements de son programme Young Black Men.

Le programme vise à accroître la compréhension des problèmes de santé mentale et de la façon dont ils se recoupent avec la race en offrant des services personnalisés créés spécifiquement avec les jeunes hommes noirs. La recherche a montré que les hommes noirs sont beaucoup plus susceptibles que les autres d’être diagnostiqués avec de graves problèmes de santé mentale.

À propos de son scénario, Stevie Basaula a déclaré: “ Cela me tient à cœur, raconter l’histoire d’Isaac est un privilège. J’espère que cela amorcera un dialogue pour que les gens aient des conversations sur la santé mentale et que toute personne vivant avec la maladie se sentira vue.

“ Travailler avec Mind a été si utile que j’ai parlé à un jeune homme qui a courageusement partagé son histoire et c’était inspirant d’apprendre comment il gère sa maladie. Il y a tellement de choses que nous pensons savoir sur la schizophrénie, mais ce n’est souvent pas la réalité pour les personnes atteintes de cette maladie.

“ J’espère que quiconque s’engagera dans l’histoire d’Isaac gagnera une meilleure compréhension et pourra approcher quelqu’un de sa connaissance qui pourrait avoir des difficultés à partir d’un endroit plus positif. ”

Jon Sen, producteur exécutif, EastEnders déclare: “ Travailler avec l’esprit a été impératif pour s’assurer que nous racontons l’histoire d’Isaac honnêtement. Il y a une multitude de couches dans ce scénario et l’expertise de Mind a été cruciale alors que nous explorons l’expérience d’Isaac.

“ Alors que son état s’aggrave, nous verrons comment cela l’affectera, lui et ses proches dans les mois à venir et j’ai hâte que le public suive le voyage sans aucun doute difficile mais révélateur d’Isaac avec des acteurs fantastiques dans Stevie, Suzette, Rudolph et Danielle à la barre.

Alex Bushill, responsable des médias et des relations publiques chez Mind a ajouté: “ Les représentations fictives à l’écran peuvent changer radicalement notre façon de penser, de ressentir et de nous comporter par rapport à notre santé mentale.

“ Nous savons que les histoires de santé mentale dans les drames, lorsqu’elles sont bien faites, aident les gens à s’exprimer, à chercher de l’aide et à se soutenir mutuellement. Nous savons que la schizophrénie est l’un des diagnostics de santé mentale les plus stigmatisés et les moins compris et nous saluons les efforts d’EastEnders pour la présenter avec précision et sensibilité dans l’émission.

“ Grâce à notre service de conseil aux médias, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’équipe d’EastEnders pour nous assurer que la représentation d’un jeune homme noir confronté à une crise de santé mentale a été traitée avec sensibilité et représentée avec précision.

“ Au cours de cette période, notre équipe a organisé des ateliers aux principaux acteurs, a fourni des commentaires sur les scripts et rencontré des producteurs pour aider à mieux comprendre ce que c’est réellement pour les hommes noirs souffrant de schizophrénie.

«Nous espérons que ce scénario aidera à sensibiliser à la schizophrénie, à démystifier certains mythes et à remettre en question les stéréotypes. Nous espérons que quiconque regarde le scénario et souffre d’un problème de santé mentale se sentira encouragé à chercher du soutien. ”

Metro.co.uk organise cette semaine une semaine spéciale de prise de contrôle de la santé mentale avec une section sur les savons qui se concentrera le vendredi 14 mai, où nous aurons un aperçu plus approfondi de Stevie et Suzette.

La newsletter Savons

