Isaac Hayden partage le type de signatures qu’il pense que Newcastle devrait faire

S’exprimant sur The Beautiful Game Podcast, Isaac Hayden a discuté de signatures potentielles à Newcastle United.

Les Magpies sont désormais le club de football le plus riche de la planète et, à l’approche de la fenêtre de transfert de janvier, ils ont été liés à toutes sortes de mouvements audacieux.

Nous ne pouvons pas dire avec certitude qui Newcastle signera, mais ils ont été liés à tout le monde, de Ben Mee à Eden Hazard.

Cependant, Hayden a admis que certains joueurs ne voudront tout simplement pas signer pour Newcastle pour le moment.

Qu’est-ce qu’Hayden a dit ?

Hayden a donné son point de vue sur la spéculation sur les transferts entourant Newcastle, affirmant que certains joueurs ne voudront tout simplement pas se joindre.

« Certains noms sont vantés et cela me fait rire », a déclaré Hayden.

« Haaland et Mbappé ? » l’hôte a plaisanté.

« Ce ne sont même pas des joueurs comme ça, les joueurs, par exemple, ils disent » oh ce joueur va signer » mais il pourrait ne pas vouloir signer », a répondu Hayden. «Il pourrait avoir l’AC Milan ou quelqu’un d’autre impliqué et ensuite vous vous asseyez là et vous pensez lequel choisiriez-vous?

« Vous pouvez y jeter autant d’argent que vous voulez, certains joueurs sont des mercenaires, vous allez avoir des joueurs qui veulent juste un peu d’argent, je ne suis pas naïf à ça mais, pour ces joueurs de haut niveau, où que ce soit tu y vas tu vas être bien payé.

« Avec tout le respect que je vous dois, quand vous dites qu’on leur offrira 30 000 $ de plus par semaine, ils sont déjà sur de l’argent stupide, alors ils veulent gagner des choses ou s’impliquer dans un projet. Il est donc important d’opter pour ces joueurs plutôt que pour ceux qui veulent juste de l’argent.

L’écart se comble

Il va être difficile pour Newcastle de débarquer certains des joueurs présentés dans cette fenêtre.

Ce n’est pas aussi facile que lorsque Manchester City et Chelsea ont été rachetés. La majorité des clubs de Premier League sont désormais en mesure d’offrir un salaire supérieur à 100 000 £ par semaine à leurs joueurs vedettes, et c’est plus d’argent que la plupart des gens pourraient dépenser dans leur vie.

Newcastle est peut-être le club le plus riche du monde, mais cela ne les rend pas les plus attrayants pour le moment.

