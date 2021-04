Isaac révèle la vérité à un Patrick abasourdi ⋆ .

Comment Patrick va-t-il réagir à la nouvelle? (Image: BBC)

EastEnders a récemment révélé qu’Isaac Baptiste (Stevie Basaula) souffre de schizophrénie. Jusqu’à présent, il l’a dit à Lola Pearce (Danielle Harold), mais étant donné sa relation avec Patrick Trueman (Rudolph Walker), il a eu du mal à s’ouvrir à lui – jusqu’à maintenant.

Les prochains épisodes verront Isaac parler à son père de sa schizophrénie, mais comment va-t-il réagir?

Isaac devient intrigué par une mention de son frère Paul – le fils de Patrick qui était dans l’émission de 2001 à 2004. Il demande à Kim (Tameka Empson) à propos de Paul, elle hésite mais admet qu’il a été assassiné.

Patrick réfléchit à l’humeur d’Isaac alors que Kim admet qu’elle lui a parlé de Paul. Sheree (Suzette Llewellyn) a entendu et vérifie avec son fils, s’assurant qu’il prenait ses médicaments après avoir agi hier.

Sachant ce que c’est que d’être menti, Isaac veut maintenant être honnête mais Sheree refuse.

Plus tard, Patrick explique ses regrets d’avoir échoué à Paul, disant qu’il aurait aimé que son fils ait pu parler des problèmes dans lesquels il se trouvait.

https://www.youtube.com/watch?v=m9591LzusHY

Alors que la culpabilité ronge Isaac, il décide finalement de dire la vérité à son père et de lui parler de sa schizophrénie.

Comment va réagir Patrick?

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous serions ravis de vous entendre.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur toutes les choses savons sur notre page d’accueil.

La newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus “

Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();