Isabel II ne passe pas à l’acte pour ceux qui sont morts au combat des suites d’une blessure musculaire

14/11/2021 à 11:13 CET

.

Reine Elizabeth II ne sera pas aujourd’hui, comme prévu, à l’événement officiel qui se tiendra au cénotaphe de Londres en Je me souviens de ceux qui sont morts au combat par un blessure musculaire du dos, a annoncé un porte-parole de Buckingham Palace.

La souveraine de 95 ans avait « la ferme intention » de se rendre au traditionnel service commémoratif (Dimanche du Souvenir) à 11H00 GMT après avoir été tenue à l’écart de ses engagements officiels pendant près d’un mois pour avis médical.

Souci de votre santé

La santé du monarque est dernièrement source de préoccupation dans le Royaume-Uni et le 20 octobre dernier Elizabeth II a dû rester une nuit admise à l’hôpital pour subir des tests préliminaires

« La reine, ayant subi une blessure musculaire au dos, a décidé ce matin, avec grand regret, qu’elle ne pourra pas assister au service du dimanche du Souvenir au cénotaphe », a déclaré un porte-parole du palais dans un communiqué.

La source officielle a ajouté que le monarque « est déçu de manquer le service ».

« Comme les années précédentes, une couronne sera déposée au nom de Sa Majesté par le prince Charles. Son Altesse Royale, ainsi que la duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge, le comte et la comtesse de Wessex, la princesse royale et le vice-amiral Sir Tim Laurence, le duc et la duchesse de Gloucester, le duc de Kent et la princesse Alexandra seront présents au cénotaphe, comme prévu », conclut le communiqué.

Oui Boris Johnson sera présent

Le Premier ministre britannique Boris Johnson On s’attendra à ce qu’il soit parmi ceux qui assisteront au service.

A l’occasion de l’événement, le leader conservateur a souligné qu’il s’agit « d’un moment pour être ensemble et se souvenir de ceux qui ont tout sacrifié pour le service de notre pays ».

Dans le service à Whitehall – où se trouvent les bureaux du gouvernement à Londres – il n’y aura pas de limite sur le nombre de participants cette annéeContrairement à ce qui s’est passé dans le passé, lorsque seul un nombre limité d’anciens combattants était autorisé à entrer et que la cérémonie était fermée au public en raison de la pandémie.

Il est prévu qu’aujourd’hui Des centaines de militaires font la queue autour du cénotaphe et près de 10 000 anciens combattants Marche en hommage à ceux qui sont morts au combat, en présence de centaines de passants.

La reine, qui était une adolescente pendant la Seconde Guerre mondiale, a raté plusieurs événements officiels – tels que le soi-disant Festival du souvenir qui s’est tenu hier au Royal Albert Hall – pendant près d’un mois après que ses médecins lui ont recommandé de se reposer.

Le mois dernier, Elizabeth II a dû passer la nuit du 20 octobre admise à l’hôpital pour subir des tests préliminaires.