Isabel Madow a une silhouette exquise avec un body noir moulant

Pendant des années, Isabel Madow a volé plusieurs soupirs à ses fans | Instagram

Isabelle madow Elle apparaît posant sur le dos laissant ses charmes en vue, tout en portant ce body noir séduisant, qui est par coïncidence transparent et à manches longues, c’est ainsi qu’elle parvient à donner à sa vidéo une touche encore plus coquette.

En plus d’être comédienne, l’ancienne secrétaire de Brozo à l’émission”Personne matinale“Il s’est également démarqué en tant que chanteur, mais il s’est encore plus concentré en tant que modèle et influenceur sur les réseaux sociaux, bien qu’en fait, il ne publie pas autant de contenu en continu que beaucoup le souhaiteraient.

Dans sa vidéo, elle pose devant le téléphone portable avec ses derniers charmes ayant l’air très coquette, grâce au fait qu’elle les a laissés en vue un peu plus qu’un de ses followers qui lui a d’ailleurs donné 151 186 coeurs rouges, ils a commencé à imaginer certaines scènes avec ce modèle coquette.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Pendant que Madow pose en déplaçant lentement sa silhouette, elle tire un peu sur son body pour que les bandes qui ressortent juste au niveau des hanches soient encore plus marquées sur sa peau blanche et lisse.

Il est plus qu’évident de constater qu’elle ne porte rien d’autre que ce vêtement moulant, c’est pourquoi ses fans seraient probablement impatients d’en voir un peu plus, du moins en haut puisque lorsqu’elle tire son corps ses charmes sont marqués.

Presque à la fin de la vidéo ça tourne un peu et on peut les remarquer un peu, malgré cela il est certain qu’on n’a pas vu ce que certains auraient aimé percevoir juste au moment où on le tourne.