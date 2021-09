Isabel Madow couvre à peine ses charmes de micro-intérieurs | Instagram

Avec l’une de ses tenues les plus révélatrices, la célèbre maquette et ancien secrétaire du clown Brozo Dans le programme “El Mañanero”, Isabel Madow, des années après avoir quitté ledit programme, reste dans les mémoires grâce à sa silhouette exquise.

Sans aucun doute la revoir exhiber ses charmes à travers son contenu sur les réseaux sociaux, pour ses fans c’est un pur délice de voir le silhouette exquise de cette belle célébrité qu’elle a gardée comme il y a des années.

Sûrement plus d’un soupir en le voyant, grâce à la facilité que nous offre Internet, nous pouvons le trouver rapidement non seulement dans les vidéos et les photos d’il y a des années, mais aujourd’hui.

Malgré que Isabelle madow Elle a fait sa vie, et maintenant elle a aussi d’autres activités et famille, dédiant parfois du contenu précisément pour ses abonnés sur Instagram et Tiktok, bien qu’elle semble être plus active sur la deuxième plateforme.

A plusieurs reprises on la voit se concentrer sur ses fans Instagram, puisque comme le fait habituellement la chanteuse Noelia, elle les salue et leur envoie toujours des bisous, tous deux se sont constamment mis à la disposition de ses fans et ont tendance à les chouchouter malgré les diverses activités qu’ils ont habituellement. .

Isabelle a partagé un vidéo, Comme elle l’a fait plus d’une fois, allongée dans son lit, avec son téléphone portable enregistrant en perspective sous un angle très flatteur pour le modèle, bien qu’à vrai dire, tous les angles d’où nous la voyons étaient toujours spectaculaires.

Le mannequin, chanteuse et comédienne porte une sorte de maillot de bain ou de haut, la différence n’est pas grande puisque le tissu avec lequel il est fait semble être métallique, et il n’a que quelques tilleuls avec lesquels il s’appuie, donc c’est à peine assez pour couvrir vos charmes même si cela vous permet en fait de tout voir complètement.

En bas, il portait un short rouge, de la même manière qu’il était extrêmement petit et attira immédiatement l’attention grâce à la couleur.

Il se pourrait que ce qui ait attiré le plus l’attention en regardant la vidéo soit le beau visage d’Isabel Madow en plus des tresses qu’elle portait, car à quelques occasions seulement, nous l’avons vue porter une coiffure comme celle-ci, elle a généralement tendance à porter ses cheveux blonds ondulés.