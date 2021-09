Isabel Madow couvre à peine ses charmes de “stars”

in

Avec une seule photo le modèle, actrice et la chanteuse mexicaine Isabel Madow, ont sûrement réussi à faire tomber amoureux plusieurs internautes, car elle n’utilise qu’un intérieur en bas et au-dessus elle n’est recouverte que de quelques étoiles qui semblent être en papier.

Les énormes charmes de Isabelle madow cela a toujours été la cause de soupirs constants et de pulsations accélérées à chaque fois qu’ils partagent un nouveau contenu où ils sont les protagonistes.

Transformée en personnalité de célébrité, cette blonde coquette aux courbes proéminentes a constamment tendance à en laisser plusieurs la bouche fermée et soupirant sûrement en silence.

La photo qu’il a partagée le 6 août 2019 visait à célébrer avec ses fans qu’il avait atteint les 500 000 followers sur son compte Instagram.

Nous sommes déjà 500 000 mille followers, merci de suivre mes vies, je t’aime”, a commenté Isabel Madow.

Cette photographie coquette et audacieuse est en noir et blanc, sa silhouette est parfaitement nette montrant son courbes parfaites, Madow est assise avec ses bras juchés l’un sur l’autre sur ses jambes, ils sont légèrement tendus.

Elle porte également un intérieur noir avec un porte-jarretelles qui semble n’être porté que sur une de ses jambes, du fait de la position dans laquelle elle se trouve, un seul d’entre eux est perçu et on peut voir qu’en plus d’une fine bretelle elle a également une paire de chaînes qui entourent votre cuisse.

Ce qui est frappant, c’est que ses charmes semblent les recouvrir de deux petites étoiles, mais profitant de l’occasion pour en montrer le plus possible, on pourrait donc dire qu’elle n’a pratiquement rien sur elle.

D’après ce qu’il est possible d’apprécier photo de Isabel a été tirée d’un magazine à cause du pli que l’on peut remarquer à la hauteur de sa cuisse, donc l’instantané est un peu ancien, quelque chose qui ne dérange pas du tout ses followers tant qu’il montre sa beauté.

A cette époque elle avait les cheveux un peu courts, on dirait une coupe Bob qui est parfaite grâce à ses cheveux aux larges boucles.

A cette occasion, comme à d’autres, il a décidé de chouchouter ses fans avec cette image, mais sans avoir de retour de leur part concernant les commentaires, car il a choisi de bloquer la zone de commentaires à cette occasion.