Isabel Madow dans la piscine, est exquise en maillot de bain

Avec des courbes énormes et un silhouette exquise C’est ainsi qu’Isabel Madow retient l’attention de ses fans, comme elle l’a fait avec une photo de la piscine à l’aide d’un Maillot de bain.

Depuis que la personnalité coquette a commencé sa carrière en 2002, elle n’a rien fait de plus qu’hypnotiser des milliers de personnes grâce à ses courbes.

Comme vous vous en souviendrez des premières apparitions de Isabelle madow ils étaient dans l’émission “Personne matinale“à côté de Víctor Trujillo qui est connu pour son personnage de Brozo, grâce à lui et à son émission matinale, nous avons fait la connaissance de cette beauté mexicaine.

Bien que la coquette mannequin, chanteuse et actrice ait été impliquée dans certaines polémiques tout au long de sa carrière, elles n’ont pas réussi à l’éclipser, au contraire, elle semble briller de plus en plus.

Depuis qu’il a ouvert son compte Instagram, il a rapidement commencé à gagner des abonnés qui sont toujours au courant de ce qu’il partage, malgré le fait qu’il ne soit pas aussi actif qu’il le souhaiterait, en fait sa publication la plus récente date du 25 août.

Malgré cela, se souvenir du contenu qu’il avait déjà publié est tout aussi excitant, peut-être pas tant avec des nouveautés, mais sans aucun doute, ses fans ont un bon goût dans la bouche à chaque fois qu’ils le voient.

Dans l’image qu’elle a partagée le 23 février 2019, elle était montrée avec un maillot de bain deux pièces, assez petit, il faut le noter, c’était du vert herbe, c’était si petit qu’il était impossible que le bas ne se perde pas parmi ses charmes.

Il semble que Madow venait de sortir un peu de l’eau, il se tenait debout et cela atteignait un peu en dessous de ses charmes ultérieurs, c’est pourquoi il s’ajustait et en même temps tirait un peu son maillot de bain.

Comme il est d’usage chez le mannequin coquette, la photo était un cadeau pour ses followers car elle leur a souhaité une bonne nuit et leur a également envoyé plusieurs bisous, les réactions de ses followers totalisent plus de 44 mille coeurs rouges à ce jour.

Comme elle l’a fait à plusieurs reprises, elle a décidé de ne pas activer la boîte de commentaires, une fois de plus ses fans auront voulu lui écrire combien ils l’admirent et lui souhaitent comme ils l’ont déjà fait dans d’autres de ses publications.