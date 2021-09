Isabel Madow danse avec un body noir à bretelles, ça couvre à peine !

in

En plus d’être un succès et bien connu maquette Isabel Madow est aussi une actrice et chanteuse, qui a toujours tendance à impressionner ses fans, ceci en raison de son contenu, surtout lorsqu’il s’agit de vidéos comme celle où elle apparaît dansant avec un body à bretelles.

Ce vêtement l’accompagnait de bas résille et d’un short assez petit, c’est à travers ses réseaux sociaux qu’elle a publié dit vidéo, sur son compte Instagram pour être plus précis.

Peu à peu Isabelle madow Il est devenu encore plus populaire sur son compte Instagram, devenant une célébrité qui aime chouchouter ses fans.

Dans sa description il mentionnait qu’il était temps de faire un peu d’exercice, il a choisi le mot “activer” car il avait mangé du gâteau la veille, en raison de son anniversaire le 5 octobre, la photo a été publiée le 6 octobre 2020.

Jusqu’à présent, elle a plus de 188 109 000 reproductions, bien qu’elle n’ait pas de commentaires, ce serait sûrement des milliers, surtout ils lui auraient dit qu’elle était belle et que cette façon de danser est exquise, surtout parce que ses courbes peuvent être vues immédiatement.

Encore une fois, Isabel ne montre pas son beau visage, cependant, elle identifie immédiatement le modèle car son corps n’a pas de comparaison et surtout il est facile de le reconnaître.

Le design qu’elle porte est assez révélateur, en particulier dans la partie de ses charmes supérieurs qui jettent un coup d’œil un peu en dessous en raison des coupes qu’elle a et des bandes qui en sortent vers le bas.

Alice de Lady Gaga est la chanson que l’on entend en arrière-plan dans ladite vidéo, l’endroit où il semble que ladite vidéo a été prise est dans sa salle de bain, car il y a un rideau en plastique et derrière on voit un peignoir suspendu.

A partir du moment où il a ouvert son compte Instagram où il compte 860 publications, il a commencé à être populaire, surtout pour ceux qui connaissent un peu sa carrière et sa beauté.

Dans le cas où Madow avait étiqueté la marque du vêtement qu’elle portait sûrement, il serait tout de suite devenu célèbre, puisque la pièce qu’elle porte est extrêmement coquette et surtout révélatrice, plus d’un internaute aurait voulu l’acheter conception.