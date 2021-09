Isabel Madow enlève les vêtements du jeune homme et les laisse à l’intérieur

in

La belle et la coquette actrice et le mannequin Isabel Madow sont revenus pour surprendre ses followers avec un flirt et surtout révélateur vidéo, où il a enlevé les vêtements d’une jeune femme dans une scène !

Sans aucun doute la belle célébrité Instagram a gagné tous les soupirs de ses fans, car avec chacune des publications qu’il partage, car il a tendance à exposer ses silhouette exquise.

C’était le 6 mai quand Isabelle madow Il a partagé cette vidéo sur son compte Instagram officiel, les images semblent faire partie d’un film intitulé “La Prima”, sorti le 2 février 2018.

Dans ce projet mettant en vedette Natasha Esca et Mark Tacher, le casting était composé d’Isabel Madow, María Rojo, Jesús Ochoa et Leticia Huijara.

L’intrigue concerne un couple dans lequel la jeune femme a estimé que son mari ne la satisfaisait pas au lit, ce qui se passe c’est que pendant que son mari voyageait à l’improviste un cousin est arrivé qui a commencé à flirter avec lui.

Ce film mexicain a été réalisé par Víctor Hugalde et est l’un des trois auxquels le modèle blond aux courbes énormes a participé, bien qu’elle ne soit pas une protagoniste, la participation qu’elle a eue était assez importante et surtout fondamentale car elle lui donnait une touche spéciale.

D’autant plus que Madow apparaît dans ses tenues moulantes typiques, c’est comme si elle était elle-même avec sa personnalité coquette et attachante.

Dans la scène, Isabel entre dans une pièce où le protagoniste porte une robe en soie que le modèle lui prend et la laisse dans une jarretière en dentelle noire et lui dit qu’elle est superbe.

Bien que la publication dont dispose Isabel Madow ait peu de reproductions, c’est parce qu’elle n’est pas celle qui a fini par montrer le porte-jarretelles, ou qu’elle porte simplement du rose sur la première image vue dans la vidéo.

Madow porte un style bicolore avec une ceinture devant, elle n’a pas de manches en haut, c’est une pièce unique qui passe par ses énormes charmes et ses épaules, derrière elle on peut voir son dos un peu nu avec des bandes horizontales du même tissu.

La jupe qu’elle porte est dans un beau ton rose, la conception est d’un crayon caractérisé par être très serré au corps et atteignant la longueur du genou, ses cheveux blonds le portaient un peu court et ses jambes galbées ont décidé de les coiffer un peu plus avec une paire de plateformes blanches.