in

Isabel Madow porte un intérieur qui se perd parmi ses charmes ! | Instagram

Le beau modèle et actrice La Mexicaine Isabel Madow a encore une fois laissé plusieurs de ses followers incapables d’articuler un seul mot, grâce à deux photos sur lesquelles elle apparaît vêtue uniquement d’un intérieur coquette qui d’ailleurs se perd parmi ses charmes voluptueux.

À plus d’une occasion, cette beauté de Mexico a surpris et accéléré les cœurs de gauche et de droite.

Une fois de plus Isabelle madow elle volait les regards, car tandis qu’elle prenait elle-même les photos devant le miroir d’une main, de l’autre elle couvrait ses charmes supérieurs.

Malgré le fait qu’elle était assise et dans le reflet du miroir on peut la voir de dos, grâce à la position dans laquelle elle se trouvait, elle laissait voir un peu plus ses énormes charmes.

Sur les photos, vous pouvez les voir deux fois dans cette publication du 15 mars, puisqu’il s’agit d’une seule publication avec deux Photos un peu coupés et très similaires les uns aux autres, mais qui captivent immédiatement tout le monde.

Dans la description des images, comme à son habitude, il demandait constamment à ses followers comment ils allaient et comment se passait leur journée.

Isabel est l’une des rares célébrités à se soucier de ses fans tout comme la chanteuse Noelia, qui à plusieurs reprises a été chargée de commenter ses publications ainsi qu’avec d’autres personnalités.

Bonjour comment allez vous? Dis-moi que je les lis toujours, j’ai un peu brûlé par le soleil passe une bonne journée Muack, hahaha arrête de dire qu’ils m’ont cloué c’était à cause du soleil”, a écrit Isabel Madow.

Le modèle coquette avait été un peu brûlé par le soleil, dans certaines parties spécifiques de sa silhouette exquise, il était visible que sa peau était un peu plus rouge, en particulier dans ses charmes ultérieurs, peut-être pour cette raison qu’elle portait le petit vêtement qui avait un fil perdu parmi ses charmes.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Malgré le fait que son visage n’apparaissait pas complètement, il est plus qu’évident de savoir qu’elle est l’actrice coquette, en raison de ses courbes indubitables en plus d’être trahies par le tatouage sur son dos, ses lèvres sont également indubitables et font partie de son menton.

Montrer sa silhouette est quelque chose que Madow fait parfaitement, en réponse, il a toujours beaucoup de likes et de commentaires assez divertissants.