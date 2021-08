Isabel Madow ressemble à une sirène piégée dans un filet, elle portait juste ça !

in

Le modèle et actrice La Mexicaine Isabel Madow a enthousiasmé ses fans avec une photo sur laquelle elle apparaît portant ses charmes, tout en portant un filet de pêche comme s’il s’agissait d’un chemisier.

Évidemment, cette belle célébrité montre tout immédiatement, car ce “vêtement” ne couvre rien, c’est ainsi que ses charmes supérieurs et inférieurs sont exposés.

Cependant, pour empêcher l’application Instagram, où vous avez partagé ledit contenu, de supprimer votre photo car elle le fait généralement lorsque le contenu dépasse les limites autorisées à “afficher”, Isabelle madow il s’est protégé.

Vous vous demandez sûrement comment il a réussi à obtenir l’application pour éliminer son photo, le modèle coquet et ingénieux a placé des autocollants destinés à couvrir ses parties et à ne pas la laisser complètement exposée.

Cette photo originale a sûrement été montrée à plus d’une occasion, en fait ce ne serait pas une surprise si l’image fait partie d’un magazine ou d’une session spéciale qu’il a voulu partager à cette occasion avec ses milliers de followers sur Instagram.

Madow est allongée sur le sable et une vague touche sa jolie silhouette, la seule chose qu’elle porte est un “chemisier” fabriqué à partir d’un filet de pêche bien qu’il soit évident que ce n’est pas exactement ce matériau, mais c’est avec ce que nous avons immédiatement l’associer.

Belle journée je vous laisse un cadeau Muack”, a écrit Isabel Madow.

Grâce au fait qu’Isabel Madow est propriétaire d’une silhouette spectaculaire, elle finit toujours par surprendre ses fans, qui sont finalement très conscients de tout ce qu’elle partage.

A cette occasion, la photo a été partagée le 22 octobre 2020 lorsqu’elle est apparue dans cette image coquette et révélatrice, dont ils n’ont pas pu écrire de commentaires car Isabel a décidé de bloquer la zone de commentaire afin que personne ne lui écrive quelque chose.

En fait, il y a eu peu d’occasions où l’ancien secrétaire de Brozo le clown, a fini par bloquer une publication pour ne recevoir aucun commentaire, c’est quelque chose qui a peut-être surpris plusieurs de ses fans.

Avec seulement 860 publications, Isabel compte déjà plus de 737 000 abonnés sur son compte Instagram officiel, où elle présente une partie des projets auxquels elle a participé et montre également qu’elle n’est pas seulement actrice mais aussi chanteuse et présentatrice de télévision.