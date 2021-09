Isabel Madow sort de l’eau avec son maillot de bain parmi ses charmes | Instagram

Montrer ses charmes est quelque chose avec laquelle Isabel Madow n’a aucun problème, cela semble même la fasciner, comme cela s’est produit dans une vidéo où elle est sortie de l’eau en posant par derrière avec son maillot de bain niché entre elle. énormes charmes.

Cette beauté et célébrité mexicaine n’est pas très active sur son compte Instagram officiel, mais dès qu’elle publie quelque chose de nouveau, ses abonnés commencent immédiatement à soupirer et à laisser libre cours à leur imagination.

On pourrait dire qu’elle est beaucoup plus active sur Tiktok que sur les autres réseaux sociaux, en fait c’est là que cette coquette et développeur vidéo, qu’il a ensuite partagé sur Instagram le 11 août 2019.

Dans sa vidéo Isabelle madow J’étais dans la première image avec un demi-corps hors de la piscine, évidemment ses hanches sont immédiatement devenues les protagonistes de la vidéo, c’est quelque chose de plus que logique si lorsque vous ouvrez l’image vous tombez sur cette beauté, ils ne la reverraient pas seulement et encore une fois la vidéo sinon, ils le mettraient également en pause pour profiter de chaque seconde des mouvements qu’il exécute.

Parce que c’est Maillot de bain C’était quelque chose de petit, il était inévitable qu’il se perde parmi ses charmes, la même chose s’est produite avec la partie supérieure de celui-ci, qui avait de petites bandes qui étaient nouées autour de son cou et les secondes à la hauteur de sa taille, la laissant dos complètement découvert.

Le mouvement de sortie et de rentrée dans la piscine se répète encore et encore, c’est une sorte de boomerang vidéo quelque chose qui a sans aucun doute été apprécié par ses milliers d’adeptes dans les deux applications.

La chanson que l’on entend en arrière-plan est celle du chanteur Sam Smith intitulée “How Do You Sleep?” Cela fait partie de l’album Love Goes sorti en 2019, la même année qu’Isabel a partagé la vidéo, en prêtant attention à la mélodie et au titre est quelque chose de drôle à demander si vous pouvez dormir avec de telles images de cette beauté.

La publication de Madow est sur le point d’atteindre 300 000 reproductions, malgré le fait qu’à plusieurs reprises le mannequin, actrice et chanteuse a partagé dans ses descriptions le mannequin, actrice et chanteuse assure qu’elle aime lire ce que ses fans lui écrivent, seulement cette fois, elle a décidé de bloquer les commentaires.

Quelque chose qui a été observé dans le modèle, c’est qu’elle aime chouchouter ses followers, nous n’en avons aucun doute là-dessus, seulement que cette fois elle a choisi de ne recevoir aucun commentaire.