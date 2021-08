Isabel Madow surpasse Noelia avec un body noir transparent ! | Instagram

Les vêtements transparents, notamment au niveau du corps, sont quelque chose que les internautes adorent voir, notamment chez des personnages comme Isabel Madow, qui apparaît dans un vidéo Je pourrais même dépasser le style du chanteur Noélia.

Comme vous le savez bien, toutes les deux sont deux grandes personnalités et célébrités sur Internet, bien sûr elles sont très différentes ainsi que leurs carrières, cependant ce sont deux femmes captivantes qui savent très bien comment attirer l’attention.

Chacun des deux a sa façon de surprendre ses fans, en termes de Isabelle madow qui partage malheureusement du contenu à quelques reprises contrairement à Noelia qui est assez active sur Instagram.

Dans sa vidéo, elle a placé son téléphone dans une position stratégique pour pouvoir enregistrer sans qu’elle le saisisse, elle pose un peu sur le dos en la montrant serrée body transparent.

Celui-ci a des manches longues et sur les hanches il a une bande qui les traverse, ce qui lui donne une touche encore plus frappante et coquette, de sorte que les fans ont commencé à soupirer, il a choisi de le remonter un peu, cela l’a fait être mettre plus parmi ses charmes.

Comme ce corps de dragueur est transparent, on peut tout de suite remarquer qu’il n’y a rien en dessous, ce que vous vous rendrez sûrement compte presque à la fin de la vidéo, car ses charmes sont clairement visibles.

Comme d’habitude dans ses vidéos, la belle mannequin mexicaine demande à ses followers comment se passe leur journée et comment ils vont, c’est quelque chose sur quoi elle est d’accord avec la belle chanteuse portoricaine Noelia qui cherche continuellement ses fans, surtout pour savoir s’ils vont bien et envoyer des salutations.

Cette vidéo a été partagée le 23 février, elle compte déjà plus de 146 839 vues, quant aux commentaires où ils sont fondus par cette beauté blonde en ont 544 au total, beaucoup d’entre eux comme d’habitude ne sont que des emojis, seuls quelques-uns sont encouragés à écrire gentil des choses à lui.

Avec toute la belle attitude “,” Comme tu es riche comme ça mon amour, je t’aime vraiment mon amour “, ont écrit des fans.

Si une comparaison était faite entre Isabel Madow et Noelia, qui pensez-vous gagnerait en termes d’être le plus coquette ? Certains penseront sûrement que ce serait en désaccord, ce qui est probablement le cas, car les deux ont des qualités et des forces différentes.