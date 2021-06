Isabel Marant lance un site vintage et un fonds de dotation – WWD

PARIS – Isabel Marant lance un site d’occasion qui acceptera les dons de vêtements usagés de la marque en échange de bons d’achat, offrant un nouveau modèle à une industrie sous pression pour s’impliquer dans le cycle de vie après-vente de leurs produits.

Baptisée Isabel Marant Vintage, la marque sélectionnera des objets donnés qui pourront être restaurés et revendus, les bénéfices servant à financer une dotation.

Le Fonds de dotation Isabel Marant soutiendra l’éducation des femmes et l’artisanat dans les communautés autochtones.

“Basée sur les notions de durabilité et d’héritage, cette initiative offre une solution efficace pour rendre la mode plus circulaire”, a déclaré la marque dans un communiqué.

Les bons peuvent être utilisés pour acheter des vêtements à la marque dans les magasins ou en ligne, y compris sur le site vintage, qui vendra également des vêtements, des chaussures et des accessoires inutilisés des collections passées.

Pour favoriser le lancement du programme, le label vendra vendredi un lot de cinq pièces surprises, au prix de 145 euros.

Dans d’autres exemples de labels qui proposent des plateformes de revente de vêtements d’occasion, Ba&sh a lancé l’année dernière une plateforme de revente.

L’engagement de faire don du produit pour soutenir l’artisanat artisanal intervient au milieu des débats sur la question de l’appréciation culturelle par rapport à l’appropriation et au rôle de l’industrie. Marant a été prise au piège dans le problème l’année dernière lorsque la secrétaire mexicaine à la Culture Alejandra Frausto Guerrero a accusé la créatrice d’avoir emprunté des motifs et des dessins provenant de communautés indigènes mexicaines pour une cape de sa collection Étoile automne 2020. La créatrice, qui a déclaré avoir cherché à promouvoir un artisanat et à lui rendre hommage, a répondu par des excuses et s’est engagée à rendre hommage aux sources d’inspiration en « exprimant notre gratitude aux propriétaires d’expressions culturelles traditionnelles ».