Isabel Peralta, la dirigeante phalangiste espagnole, se rend en Allemagne grâce à une bourse d’un parti nazi

Il est devenu célèbre, viral, bras levé, salut fasciste, chemise bleue, lors d’un hommage à la Division Bleue qui s’est tenu à Madrid en février dernier. Isabel Peralta n’avait que 18 ans et a prononcé un discours dans lequel elle a blâmé les Juifs pour tous les maux du monde. L’accusation a alors demandé qu’il soit inculpé un crime de haine. Des groupes néonazis du monde entier l’ont félicitée et l’une des plus violentes l’a désormais invitée à « compléter sa formation », selon ce que CASO ABIERTO, la chaîne d’information et d’événements de Prensa Ibérica, a appris.

Le 7 septembre, Peralta a pris un avion à Madrid à destination de Düsseldorf, la capitale de l’atterrisseur de Rhénanie-Palatinat et l’un des endroits les plus puissants le parti néo-nazi Der III Weg (Le troisième chemin ou Le troisième chemin), comme l’ont expliqué des sources policières à ce média. Il avait accepté l’invitation de ce groupe néonazi de passer dix mois avec eux, d’apprendre leurs techniques de propagande et de combat, puis de rentrer en Espagne.

Soutien aux nazis

Le troisième chemin c’est un parti antisémite, raciste et anticapitaliste. Son président est Klaus Armstroff, un électricien qui s’occupait de la ancien parti néo-nazi NPD. On y trouve également d’anciens membres du FNS, un groupe qui a été interdit en Allemagne il y a sept ans. Le parti qui formera le jeune néo-nazi espagnol s’est fait connaître en Allemagne lorsqu’il a organisé des marches de soutien au criminel de guerre nazi Erich Priebke, découvert et traité en 1996 et il est condamné à la réclusion à perpétuité pour votre participation au massacre des Fosses Ardéatine, en 1944, en Italie.

Avant de partir, ses camarades fascistes lui ont organisé une fête d’adieu à Madrid. Ses hôtes allemands la préparent à être leur « ambassadrice » en Espagne

Isabel Peralta est avec ses « professeurs » néo-nazis allemands depuis plus d’un mois. Cet automne, Der III Weg a organisé, par exemple, des patrouilles de citoyens pour localiser et intimider les réfugiés politiques dans l’état de Brandebourg. « Les membres et sympathisants de notre parti national révolutionnaire organisent des soi-disant passages frontaliers auxdites frontières extérieures de notre patrie. Bien équipés, nos militants parcourent désormais les régions frontalières pour localiser les étrangers en situation irrégulière. Cette fois-ci. nous ne resterons pas les bras croisés pendant que des millions d’étrangers viens dans notre pays ».

Marche néo-nazie en hommage aux morts de la division bleue à Madrid, le 13 février 2021. | .

Anti-vaccins

La jeune néo-nazie espagnole a également pu vérifier dans ces premiers mois de son séjour en Allemagne la des connexions de plus en plus fluides entre les groupes fascistes et les mouvements anti-vaccins et les mesures pour lutter contre le covid. Ses mécènes allemands ont participé à une marche étudiante contre les restrictions le 9 octobre à Dresde. Il a également pu participer à des week-ends de formation, dont un intitulé : « Les fondamentaux du communisme. La gauche pue ».

Deux jours avant de partir, ses camarades fascistes espagnols ils l’ont licenciée avec une fête organisée dans un local à Madrid. Isabel Peralta était rayonnante, selon les sources consultées par ce média. Elle partait tous frais payés et ses hôtes allemands avaient écrit plusieurs messages dans lesquels ils l’appelaient déjà votre « ambassadeur » en Espagne.

C’était le discours d’Isabel Peralta lors d’un hommage à la Division Bleue qui s’est tenu à Madrid en février :

Les participants ont rendu hommage à la division bleue, fait le salut nazi et chanté des chansons sur le thème du fascisme à Madrid. « Le Juif est le coupable. L’ennemi sera toujours le même », a déclaré un orateur.

Compte @ Miquel_R👉https: //t.co/V7a7fdxHJT pic.twitter.com/wFrPwtWcnz – La Marea (@lamarea_com) 15 février 2021