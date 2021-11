Isabel Tarragó et Oriol Alsina vendent la Costa Brava européenne à une entreprise privée

10/11/2021 à 22:38 CET

Roger Payro

Une confrontation avec la réalité pour les fans de la Costa Brava européenne, la Llagostera d’une vie. Quelques mois seulement après avoir changé de nom et de localisation pour s’adapter aux besoins de la Première RFEF, maintenant le club change de propriétaire. Isabel Tarragó et Oriol Alsina, le duo amoureux qui a dirigé les bureaux et le banc ces dernières années et qui ont été la clé de la croissance de l’entité, vendent le club.

Président et technicien, mariés, vendre 75 % des actions qui passeront sous « le contrôle d’une société privée & rdquor ;. Ils l’ont annoncé avec une déclaration sur les réseaux sociaux, sans donner plus de détails sur la vente.

Comunicat officiel pic.twitter.com/kFanYGSbdn – UE Costa Brava (@UE_CostaBrava) 10 novembre 2021

Cependant, le portail ‘futbolcatalunya.com’ a révélé que se concerne un cabinet de conseil catalan avec trois avocats en charge et qui ont l’intention d’investir le prochain marché d’hiver pour soulever le vol de l’équipe, maintenant dans des positions de relégation.

Tarragó avait déjà assuré en août dernier que « la première RFEF est irréalisable & rdquor ;. Maintenant, vous n’avez plus à vous soucier d’elle. Ni Pitu Comadevall, ou pas du moins en tant que manager. La légende ‘almogàver’, récemment retraitée et qui occupait le poste de directeur institutionnel, a annoncé qu’il quittait l’entité dans une décision qui ne précisait pas s’il s’agissait d’un changement de propriétaire.