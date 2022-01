Isabel Webster de GB News se heurte à un médecin généraliste à propos de la suppression des ordonnances gratuites pour les plus de 60 ans | Royaume-Uni | Des nouvelles

La co-animatrice du petit-déjeuner de GB News, Isabel Webster, s’est heurtée au Dr Laurence Gerlis, médecin généraliste chez Same Day Doctor, à propos de la décision du gouvernement de supprimer les ordonnances gratuites. Les ordonnances, qui sont gratuites pour les plus de 60 ans depuis plus de 25 ans, pourraient bientôt devoir être payées à partir du 1er avril. Le Dr Gerlis a soutenu les plans, affirmant que cela ne le dérangerait pas de payer ses ordonnances.

Il a ajouté: « Je pense que c’est en fait une chose raisonnable à faire.

« Je ne vois pas pourquoi tous les plus de 60 ans devraient les obtenir gratuitement. »

Cela a suscité une réprimande féroce de la part d’Isabel Webster, qui a répondu : « Les temps ont changé. Désolé de vous interrompre, mais les gens ne peuvent même plus obtenir de rendez-vous pour voir des médecins.

« C’est beaucoup plus difficile qu’avant. Je comprends que vous seriez heureux de payer vos ordonnances. »

JUST IN: Les chauffeurs britanniques de camionnettes et de remorques confrontés à des frais de Brexit de 660 £

Elle a poursuivi: « Mais, avec le plus grand respect, en tant que médecin, vous pouvez bien vous le permettre.

« Il y aura beaucoup de gens qui regarderont cette émission, peut-être plus de 60 ans, toujours au travail et très inquiets de toutes les crises du coût de la vie dont nous avons discuté cette semaine.

« Ils penseront que c’est une chose de trop. »

Le Dr Gerlis a répondu: « Je suis d’accord, Isabel. Je pense que 9,35 £, c’est beaucoup, mais c’est parce que seulement 10 pour cent des patients le paient.

L’année dernière, le gouvernement a annoncé que l’âge d’admissibilité aux ordonnances gratuites en Angleterre serait relevé de 60 à 66 ans, conformément à l’âge de la retraite de l’État.

Plus tôt dans GB News, le médecin-chef du BUPA, le Dr Andrew Vallance-Owen, a dénoncé les plans.

Il a déclaré: « Il s’en prend aux personnes âgées et aux personnes atteintes de maladies chroniques qui ne sont pas couvertes par les exemptions. C’est un système injuste. »

Sarah Coles, analyste principale des finances personnelles chez Hargreaves Lansdown, a déclaré que la décision de supprimer les ordonnances gratuites pourrait entraîner des difficultés économiques pour des millions de personnes.

Mme Coles a déclaré: « Pour le moment, il n’y a pas de frais pour les plus de 60 ans, mais cela pourrait bientôt changer. Si c’était le cas, des millions de personnes seraient obligées de payer pour des médicaments essentiels.

« 2022 est une année de changement, mais pas dans le bon sens. La plupart des développements financiers en cours nous laisseront encore plus mal lotis ».