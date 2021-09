Isaiah D. Colbert rejoint Kotaku pour mettre en lumière les changemakers

Je n’ai pas pu m’empêcher de faire mon annonce AEW-esque. Je viens de Chicago et la lutte est VRAIMENT BON EN CE MOMENT.Image: Isaiah Colbert

C’est comme si c’était hier. J’étais dans une salle de classe du Columbia College de Chicago pendant «l’avant-temps» de Covid-19, montrant l’article de ma désormais patronne, Patricia Hernandez, Life Is Strange 2 dans une salle remplie d’étudiants en journalisme qui seront sans aucun doute de futurs reporters médiatiques. J’ai choisi cet article parce qu’il a été le catalyseur de mon désir d’écrire des articles perspicaces jusqu’à ce que j’arrive à une sorte d’opus magnum – un qui aurait un impact sur les lecteurs de la même manière que l’article de Patricia m’a fait.

Depuis que j’ai obtenu mon diplôme en mai et que j’ai écrit ma chronique d’adieu pour le Chronicle, je n’étais pas sûre que ma chimère de percer dans l’espace du journalisme de jeux allait un jour se matérialiser. Une foule d’e-mails sans réponse après d’innombrables nuits passées à glisser directement sur chaque demande d’emploi qui se présentait comme si j’étais en train de courir sur Tinder m’a fait sentir que je n’étais peut-être pas nécessaire dans l’espace, sans parler d’avoir quelque chose qui vaille la peine d’y contribuer, même avec le discret flex d’avoir un diplôme de journalisme complet.

Néanmoins, j’ai trouvé des moyens de m’épanouir pendant ce temps de latence, en me faisant les dents en indépendant chez Fanbyte, en écrivant des articles d’anime pour Sugar Gamers et en travaillant comme contributeur chez GameSpot, tout en jouant à un jeu de poulet avec des demandes d’emploi à temps plein se manifestant et le réalité écrasante des paiements de loyer.

Pendant ce temps, je me suis fait un devoir de tendre la main et d’avoir des conversations au coin du feu avec Janet Garcia, Keisha Howard, Kahlief Adams, Eugene Rivers II, Niki Grayson, Taylor Lyles, Renata Price, Mat Elfring et Ash Parrish. Leur sagesse m’a grandement aidé non seulement à naviguer dans ma carrière, mais aussi à tirer parti de leurs points de vue sur l’industrie dans son ensemble et sur les domaines où il est encore possible de s’améliorer.

Je suis toujours en train de traiter l’obtention de ce poste et d’accepter que j’ai réussi à accomplir ce pour quoi j’ai travaillé au cours des six dernières années. Maintenant, je suis ici, un rôdeur de longue date de l’industrie entrant dans l’espace. C’est vraiment terrifiant à quel point ce sentiment est excitant et gratifiant.

G/O Media peut toucher une commission

Une grande partie de la raison pour laquelle j’ai décidé que je voulais tout faire avec Kotaku est parce que je crois en la mission de Patricia de changer cette publication pour le mieux.

Ne vous méprenez pas, j’essaie d’être le Kendrick Lamar de cet espace, en écrivant rien de moins que des bangers hétéros avec chaque article lié à ma signature. Mais alors que mon ego me pousse à écrire la plus grande déconstruction de niche de contenu d’anime, de lutte et de jeu que les lecteurs percevront jamais, mon objectif est plus grand que cela : je veux un changement de paradigme dans la façon dont l’industrie écrit des articles.

Je n’oublie pas que le climat du journalisme de jeux en est un où il y a une forte probabilité que le public pour lequel j’écris ne sera pas toujours accueillant à ce que j’ai à dire. J’ai vu la boucle de rétroaction du dédain des lecteurs pour les publications sur les jeux et la puce que certains écrivains ont développée sur leurs épaules après avoir essayé d’écrire le meilleur travail qu’ils ne peuvent qu’être accueilli avec du harcèlement. Je vais devancer tout harcèlement qui pourrait survenir en disant que cela me servira de non-facteur dans la poursuite de ce que j’essaie de réaliser chez Kotaku.

Mon objectif en travaillant chez Kotaku est d’introduire le journalisme de solutions dans l’espace du journalisme de jeux. Souvent, les nouvelles sont à moitié rapportées. Nous recevons des nouvelles d’articles axés sur les problèmes qui laissent aux lecteurs et aux écrivains le sentiment que le monde est une merde et qu’aucune des personnes en mesure de lutter contre les abus de pouvoir, le resserrement du lieu de travail et les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes marginalisées dans cette industrie n’importe quoi. Mais le fait est qu’il y a des gens qui se battent pour améliorer les choses. Je veux couvrir ce qui a trop souvent fait défaut dans le journalisme de jeux et mettre en évidence ces acteurs du changement.

Cela ne veut pas dire que ces solutions sont des fourre-tout ou que je n’écrirai que des articles de bien-être. Un bon journalisme réconforte les affligés et afflige les confortables et je prévois de jongler avec les deux, en tenant les gens au pouvoir pour responsables et en mettant en évidence ceux de la communauté qui travaillent à la recherche de solutions.

Je crois que les journalistes servent de porte à leur lectorat. Pas un qui exclut les autres, mais un qui montre de nouvelles façons de comprendre et d’apprécier le monde dans lequel nous vivons. Je veux changer le point de vue du lectorat, passant des journalistes de jeux vidéo qui détestent cyniquement à le voir comme une position méritant du mérite, parce que c’est le cas. Je veux laisser aux lecteurs le sentiment qu’il y a encore de l’espoir pour nous, parce que c’est vrai. Ce poste est un privilège et je n’ai pas l’intention de gaspiller mon temps tant que je l’ai.

À tous ceux qui m’ont félicité pour ce nouveau rôle, je suis reconnaissant pour votre soutien et j’ai l’intention de montrer à ceux qui n’ont pas encore compris pourquoi vous devez connaître mon nom.

Maintenant, je vais laisser mon écriture faire le reste de la conversation.