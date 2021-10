Isaiah Hartenstein, le dernier pari des Clippers pour une saison sans Kawhi Leonard

Clippers de Los Angeles ils ont déjà leur alignement complet pour leur premier match officiel de la saison régulière 2021/22 en NBA. Alors que Shams Charania (.) a avancé, la franchise a décidé de garder le pivot sur sa « roster » Isaïe Hartenstein, qui devient votre pari final.

Hartenstein sera, en principe, le troisième centre de la rotation de Tyronn Lue après Serge Ibaka et Ivica Zubac (on ignore encore lequel des deux derniers débutera). Lors des quatre matchs préparatoires, Isaiah Harteinstein a récolté en moyenne 7,5 points, 5,0 rebonds, 3,5 passes décisives et 1,8 contres par match.

