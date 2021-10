Isaiah Joe, la grande révélation des Philadelphia 76ers

Dans un raz-de-marée d’émotions pour toute l’affaire Ben Simmons bouge depuis des mois 76ers de Philadelphie, étant en arrière-plan l’organisation sportive et la performance dans une pré-saison NB dans laquelle les dépêches sont en attente. Il ne devrait pas être facile du tout de préparer un championnat sans savoir quelles pièces vous allez avoir et d’avoir le deuxième plus haut bastion de l’équipe ces dernières années dans une rébellion claire, nuancée dans les dernières heures. Malgré cela, Rivières Doc Il y a aussi de bonnes nouvelles, et la plus remarquable et la plus prometteuse de toutes est la superbe performance de Isaïe Joe, un joueur de deuxième année qui a mérité le droit de rêver d’un emploi en rotation basé sur l’éthique de travail et l’amélioration continue.

Buteur accompli et surtout homme capable de générer ses propres tirs après rebond et de manier le ballon à merveille, ce basketteur élevé en Arkansas a reçu le soutien de Joel Embiid après sa sublime performance dans le duel contre les Brooklyn Nets de LA. après l’aube. Il a commencé en tant que titulaire, agissant comme meneur, bien qu’il puisse également jouer en tant que 2, et il a terminé le match avec 20 points et de très bonnes actions défensives sur Harden, ayant travaillé de manière importante dans cette facette pendant l’été. « Il s’améliore beaucoup dans tous les aspects, il travaille dur pour devenir plus fort physiquement et il est très à l’aise avec le ballon dans ses mains », a déclaré l’entraîneur des Sixers.

Joel Embiid est le grand supporter d’Isaiah Joe

« Je pense qu’il a une bonne opportunité de consolider en championnat car il gère très bien le ballon, tire bien et a de bonnes capacités défensives », a-t-il déclaré. Joël embiid, dont les paroles sont sacrées en ce moment dans 76ers de Philadelphie il peut donc être le grand partisan d’Isaiah Joe pour se consolider dans la rotation. Indépendamment de ce qui se passe avec Simmons, avoir une deuxième ou une troisième base de ces caractéristiques peut être la clé du succès d’une franchise qui a besoin de points de l’extérieur et de joueurs qui ont une vision du jeu et peuvent trouver le Camerounais dans des situations avantageuses pour il.