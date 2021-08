Isaiah McKenzie a finalement reçu un vaccin COVID après une amende

in

La NFL a infligé une amende de 14 650 $ à l’élargissant Bills Isaiah McKenzie plus tôt cette semaine pour une violation de masque pendant le camp d’entraînement.

McKenzie a refusé de porter son masque, bien qu’il n’ait pas été vacciné, après avoir été averti des conséquences de ne pas le porter et avoir suivi une formation qui lui a montré exactement quand il était censé le porter.

Il a posté sa belle lettre sur Twitter disant à la NFL “vous gagnez”. À l’époque, il ne semblait pas qu’il prenait les choses au sérieux.

Mais samedi, il était assez évident qu’il l’a fait. Il s’avère que personne n’aime être condamné à une amende ! Et donc, pour éviter une autre amende, McKenzie est allé se faire vacciner.

Il a posté une photo de sa carte de vaccination sur Instagram quelques jours seulement après avoir reçu son amende.

Isaiah McKenzie vient de publier ceci sur Instagram, quelques jours après avoir été condamné à une amende par la NFL pour violation de masque en tant que joueur non vacciné. #Frais pic.twitter.com/LtVfVNPtWe – Jon Scott (@JonScottTV) 28 août 2021

C’est bien. Il a tout à fait raison, c’est pour le plus grand bien. Et maintenant, il n’a plus à faire face à des amendes.

Mais surtout, il sera en sécurité. Et c’est ce qui compte le plus. Tout le monde y gagne.

