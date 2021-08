Isaiah McKenzie a reçu une amende de 14 000 $ pour ne pas avoir porté de masque

in

Les équipes de la NFL se sont progressivement améliorées pour faire vacciner leurs joueurs.

Il y a 23 équipes dans la ligue avec, au moins, un taux de vaccination de 90% en ce moment, selon Nicki Jhabvala du Washington Post, et 92,7% des joueurs de la ligue ont reçu au moins un coup.

Il n’y a que quatre autres équipes avec un taux de vaccination de 89 % ou moins. Maintenant, il ne s’agit plus que de faire participer ces équipes.

Mais si les Bills de Buffalo doivent être une indication de la façon dont ce processus va se dérouler, ce sera une vraie lutte. C’est assez clair à ce stade.

Le taux de vaccination des Bills oscille autour de 80%, selon .. Et ils viennent de renvoyer Cole Beasley, Gabriel Davis, Vernon Butler et Star Lotulelei chez eux et les ont étiquetés comme à haut risque dans les protocoles COVID-19 de la NFL après être entrés en contact avec un membre du personnel vacciné qui a contracté COVID. Les joueurs n’étaient tous pas vaccinés.

En plus de cela, Isaiah McKenzie vient d’être condamné à une amende de 14 650 $ pour ne pas avoir porté de masque après avoir refusé à plusieurs reprises de porter un masque, malgré les protocoles l’exigeant de le faire.

Ce qui est pire? Il ne semblait pas du tout le prendre au sérieux. Il a posté la belle lettre sur Twitter en disant « Ils m’ont eu ! NFL tu gagnes !

Ils m’ont! @NFL tu gagnes ! pic.twitter.com/Ewt498wmsy – Isaiah McKenzie (@_IsaiahMcKenzie) 26 août 2021

Et puis Cole Beasley a poursuivi avec ce tweet dans ses efforts continus pour délégitimer les politiques COVID-19 de la NFL.

Ne vous inquiétez pas, ils m’ont eu aussi. Mais je portais un masque lorsque j’étais en contact étroit avec un entraîneur entièrement vaxxé qui a été testé positif et a quand même été renvoyé chez lui. Alors quel est l’intérêt du masque de toute façon ? En attendant, je suis ici toujours testé négatif et je ne peux pas revenir. Faites en sorte que cela ait du sens. https://t.co/VGzoy0ljb4 – Cole Beasley (@Bease11) 26 août 2021

C’est le problème auquel la NFL est confrontée en un mot. Oui, il a fait des progrès incroyables pour faire vacciner les gens jusqu’à présent. Mais ceux qui refusent ? Il semble se pencher.

Beasley rejette la politique de la NFL chaque fois qu’il en a l’occasion. McKenzie rejette totalement une amende de 14 000 $ comme si c’était de l’argent du Monopoly. Ils ne semblent tout simplement pas vraiment préoccupés par la politique ou, plus important encore, par le bien-être des autres.

Peut-être qu’il y a de la place pour des amendes et des suspensions plus lourdes pour les amener à s’en soucier, mais elles sont déjà lourdes telles quelles.

Et il est difficile de penser à ce que la NFL peut faire de plus pour les contraindre à les convaincre de simplement tirer. Les politiques de la ligue sont déjà strictes et pourraient même conduire à la confiscation de matchs si les choses se détraquent.

Il semble qu’il s’agisse simplement d’espérer que les joueurs choisissent de penser à faire une chose relativement simple pour les autres au lieu d’eux-mêmes, à ce stade.

Et bien, bonne chance avec ça.