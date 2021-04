Isaiah revient avec une défaite – AS.com

INDIANA PACERS 97-113 BOULES CHICAGO

Nikola Vucevic a commencé à se démarquer dans le match intérieur des Chicago Bulls et avec un double-double de 32 points et 17 rebonds les a menés à la victoire contre les Pacers. Chicago (21-28) a remporté deux matchs de suite après avoir perdu les six précédents et est à un match derrière les Pacers (22-27) dans la lutte pour la neuvième place de la Conférence Est. Vucevic, qui a également obtenu cinq passes décisives, a réalisé 14 des 29 tirs depuis le terrain. Zach LaVine a ajouté 19 points, 8 rebonds et 6 passes en tant que deuxième meilleur buteur des Bulls. Indiana a affronté le match sans deux de ses joueurs All-Star, Power Forward Domantas Sabonis (entorse à la cheville gauche) Malcolm Brogdon (douleur à la hanche). De plus, les Pacers ont perdu le centre de départ Myles Turner au troisième quart à cause d’une entorse à la cheville gauche. Caris LeVert a mené les Pacers avec 20 points et six rebonds, ce qui n’a pas suffi pour éviter la défaite. Le meneur de jeu Edmond Sumner et le garde Jeremy Lamb ont chacun marqué 15 points, mais l’Indiana a perdu pour la neuvième fois en 10 matchs à domicile.

ATLANTA HAWKS 123-107 PÉLICANS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

Trae Young a marqué 30 points et a mené une séquence de 3 points au troisième quart qui a permis aux Hawks d’Atlanta de battre confortablement les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 123-107 mardi. Young, qui a terminé avec un double-double avec 12 passes décisives, a également remporté le duel individuel face au joueur de la franchise Pelicans, Zion Williamson. Les Hawks ont fait les 11 tentatives de trois points au troisième quart, dont quatre par le garde serbe Bogdan Bogdanovic, qui a terminé avec 21 points. Atlanta a marqué 20 des 31 3 points dans le match. Young a marqué ses trois points à 3 points au troisième quart alors que les Hawks prenaient une avance de 107-90 après être entrés à la mi-temps à égalité à 61. Kevin Huerter avait 17 points pour Atlanta, qui a remporté quatre matchs consécutifs et amélioré à 13-4 avec l’entraîneur par intérim Nate McMillan. Les Hawks (27-24) ont commencé le match à égalité avec Miami pour la quatrième place de la Conférence Est., mais avec la défaite du Heat (26-25), ils sont restés seuls et également à la tête de la division sud-est. Williamson a mené les Pélicans avec 34 points, 5 rebonds et 2 passes, sans pouvoir empêcher la perte des Pélicans au final. Lonzo Ball a terminé avec un double-double de 12 points, 8 rebonds et 11 passes décisives, ce qui n’a pas non plus permis de garder les Pélicans comme gagnants. Willy Hernangómez est sorti pendant six minutes en tant que réserve des Pélicans, a raté ses deux buts sur le terrain et a attrapé un rebond. En outre, le meneur Isaiah Thomas, qui a signé un contrat de 10 jours samedi, a marqué 10 points à ses débuts après une seule séance d’entraînement avec l’équipe. C’était son premier match NBA depuis le 3 février 2020.

BOSTON CELTICS 96-106 PHILADELPHIA SIXERS

Personne ne sait ce qui se passe à Boston. Les verts perdent à nouveau, ils partent aux huitièmes de l’Est et ne lèvent pas la tête. Beaucoup de coupables, peu de patience et des solutions difficiles. Consultez la chronique ici.

TORONTO RAPTORS 101-110 LOS ANGELES LAKERS

Les Lakers ont battu Toronto avec un excellent niveau de Marc Gasol (13 + 9 + 5). Vogel se rend au pivot. l’équipe de Los Angeles, 4-5 depuis la blessure de LeBron. Consultez la chronique ici.

MIAMI HEAT 112-124 MEMPHIS GRIZZLIES

Dillon Brooks a ajouté 28 points, réalisant 10 des 16 tirs du terrain, et les Grizzlies ont battu le Heat sur la route, qui a vu la fin d’une séquence de quatre victoires consécutives. Jonas Valanciunas, qui devient de plus en plus dans son jeu en tant que leader de la peinture chaque jour, a réalisé un double-double de 20 points et 10 rebonds, qui a aidé le troisième triomphe consécutif des Grizzlies (25-23), ce qui les consolide à la deuxième place dans la division sud-ouest et à la huitième de la Conférence occidentale. Kyle Anderson avait 19 points et Desmond Bane a ajouté 15 points pour les Grizzlies. Dans le Heat, Jimmy Butler est passé à 28 points et Bam Adebayo à 18. L’équipe de Floride venait de remporter ses quatre matchs précédents. Il y a trois semaines, Memphis a mis fin à une autre séquence de cinq victoires consécutives à Miami. Victor Oladipo, qui a disputé son troisième match depuis son arrivée à Miami dans un échange avec les Houston Rockets, a contribué 16 points, mais cette fois, il ne pouvait pas être un facteur de victoire. Memphis a battu Miami 5-13 dans les quatre premières minutes de la quatrième période et a prolongé l’avance à 94-109. Ja Morant, le meilleur buteur des Grizzlies, n’avait que 10 points. Bien que Morant n’ait tiré qu’un seul coup en première mi-temps, son équipe est arrivée en tête à la mi-temps. Valanciunas et Anderson ont réussi 6 des 8 tirs du terrain chacun et ont ajouté 35 points de manière combinée en première mi-temps, date à laquelle la marche et l’histoire du match ont été définies.

DENVER NUGGETS 134-119 PISTONS DETROIT

Nikola Jokic a continué dans sa lignée de joueur vedette et leader des Denver Nuggets en restant à la porte d’un triple-double avec 27 points, 8 rebonds et 11 passes, ce qui a permis à son équipe de battre facilement les Detroit Pistons 134-119. Jokic a à peine joué 27 minutes, mais il a imposé sa domination sur le terrain et pendant 83 matchs en tant que professionnel, il a réalisé au moins 10 passes décisives– deux de plus que le légendaire Hall of Famer Wilt Chamberlain a gagné. Les Nuggets ont également eu la contribution de 25 points de l’attaquant de puissance Michael Porter Jr. et de 24 de Will Barton, tous deux partants. Denver menait par 28 avant d’abandonner la plupart de ses partants au début de la seconde période. Les Nuggets ont remporté 15 des 18 matchs, six d’affilée et tous avec Aaron Gordon dans l’alignement à la suite d’accords de délai commercial qui ont permis à Denver de renforcer son alignement à l’approche de la finale de la saison. La victoire a laissé les Nuggets à 32-18, ce qui est le deuxième meilleur de la division Nord-Ouest et le quatrième de la Conférence Ouest., devant les Lakers de Los Angeles (32-19), qui l’ont également emporté. Facundo Campazzo, a joué 22 minutes comme réserve pour les Nuggets et a marqué six points après avoir marqué 2 des 6 tirs du terrain. L’ancien joueur du Real Madrid s’est démarqué avec 5 passes décisives, a récupéré un ballon, en a perdu un autre et a commis trois fautes personnelles. Jerami Grant, ancien joueur des Nuggets, est revenu à Denver et a contribué 29 points en tant que leader des Pistons avec lesquels il a une moyenne de 22,4 points. Alors que l’attaquant recrue Saddiq Bey a terminé deuxième avec 25 points et Frank Jackson a atteint 11 points, ce qui lui a valu d’être le troisième joueur des Pistons à terminer avec des nombres à deux chiffres.. Cependant, cela n’a pas été suffisant pour éviter la défaite qui les laisse avec un bilan de 15-36, le pire de la Conférence Est, et le troisième de la NBA, battu uniquement par les Timberwolves et les Rockets.

GOLDEN SATATE WARRIORS 122-121 BUCKS MILWAUKEE

Victoire cruciale pour les Warriors, qui ont battu un Bucks sans Giannis avec un retour inclus au quatrième quart. Curry, avec 41 points, était à nouveau le meilleur. Consultez la chronique ici.

LOS ANGELES CLIPPERS 133-116 BLAZERS PORTLAND TRAIL

Paul George a marqué 36 points et les Clippers sont passés à 47 points au premier quart, la meilleure note de l’histoire de la franchise, ce qui les a aidés à gagner contre les Blazers. Tandis que Kawhi Leonard était en charge d’être le joueur complet et le leader des Clippers en contribuant un double-double de 29 points, 12 rebonds et 7 passes décisives. par les Clippers, qui ont continué sur la voie de la victoire. Dimanche dernier, les Clipipers avaient également clairement battu leurs voisins, les Lakers décimés, de 18 points d’avance. Une fois de plus, l’inspiration de score de leurs deux joueurs étoiles a été la clé du triomphe des Clippers, qui continuent avec la perte de Serge Ibaka, qui ne se remet pas de l’inconfort dont il souffre dans le bas du dos. George a réussi 11 des 18 tirs, dont six 3, et a réussi ses huit lancers francs. Il avait trois points de retard sur sa meilleure note jusqu’à présent cette saison, qui est de 39. Les Clippers ont également confirmé qu’avec George comme meilleur buteur, c’est une équipe très difficile à gagner. Reggie Jackson, sorti de la réserve, a ajouté 23 points supplémentaires qui ont fait de lui le sixième joueur des Clippers (34-18), qui restent deuxième de la division Pacifique et troisième de la Conférence Ouest, ont remporté leur deuxième victoire consécutive. Norman Powell a récolté 32 points et CJ McCollum a marqué 24 autres points pour les Blazers, qui ont vu une séquence de quatre victoires consécutives sur la route s’interrompre. et abaissé leur note globale à 30-20, troisième dans la division du Nord-Ouest et sixième dans la Conférence de l’Ouest.